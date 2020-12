Cerca de las 18:30 horas, en la carretera Transístmica kilómetro 68 en la zona urbana de Sayula de Alemán, el conductor de una camioneta tipo Van se impactó de frente contra un tractocamión que se encontraba estacionado a orillas de la cinta asfáltica.



Según testigos, el responsable del accidente viajaba a exceso de velocidad, perdió el control de la unidad con placas de circulación XWL234A de Tlaxcala y se impactó contra el tracto tipo jaula ganadera con placas 848EU3 del SPF.



Afortunadamente no hubo personas lesionadas de gravedad, por lo que no necesitaron atención médica, sin embargo, al sitio no arribó alguna corporación de rescate ni de vialidad, por lo que las unidades se movieron por su propia cuenta.



Cabe hacer mención, el operador de la Van se dio a la fuga, ya que trasladaba a personas migrantes en la unidad.