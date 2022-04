Hola, buena tarde:Quise renovar mi licencia de manejo y no hay plataforma actualizada que dé informes o citas; visité tres módulos donde se trabaja de 8:00 a 16:00 horas pero desde las 13:00 horas te dicen que no te pueden hacer el trámite por el desabasto de licencias.Les pido que hagan conocimiento de estas anomalías por parte del Gobierno del Estado que da la concesión a empresas que no cumplen al 100 por ciento lo que los veracruzanos necesitamos.En lo personal soy buena ciudadana y necesitaba actualizar mi licencia porque de no tenerla así, el seguro del carro no se hace responsable de nada.Gracias por su atención.