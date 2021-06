CONDUSEF, cómplice por omisión en fraudes de la banca privada: Barzón

La coordinadora de El Barzón de Resistencia Civil, María Teresa Carbajal Vázquez, reprochó la indiferencia de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para proteger a los tarjetahabientes estafados por la banca privada.



“La percepción que se tiene de la CONDUSEF no sólo es totalmente negativa, sino que muchas personas ignoran que existe o a qué se dedica”, ironizó.



Acusó que la defensa de dicha comisión “sólo queda en membrete” y por omisión es cómplice de los fraudes cometidos por la banca privada.



En conferencia de prensa con el diputado Emilio Manzanilla Téllez (Partido del Trabajo) desde el Palacio Legislativo de San Lázaro y con el Colectivo de Defraudados de Santander México.



Asimismo, emplazó a la CONDUSEF a que responda por escrito la razón por la que se niega a recibir a los defraudados de la banca privada y a las defensoras civiles de tarjetahabientes.



“Nos dijeron que nuestro dinero no estaba seguro en el cochinito y mucho menos debajo del colchón y que no participara en tandas. ¿Y qué ha sucedido? ¿En dónde está el dinero de todos estos ahorradores y de los más de 6 millones 333 mil 495 clientes bancarios que han sufrido fraude, robo de identidad y operaciones en banca electrónica que no han reconocido?”



Indicó que estos números los aporta la misma CONDUSEF respecto al 2020, con un monto desfalcado de 31 mil 587 millones de pesos en el país.



“De (este monto) sólo han sido reembolsados a sus propietarios 10 mil 796 millones; lo que quiere decir que (…) uno de cada 3 pesos reclamados a los bancos por los usuarios”.



Dijo que los usuarios de la banca adolecen la falta de tribunales especializados en materia financiera, ya que de 4,300 juzgados sólo 20 están especializados y operan en Puebla, Nuevo León, Jalisco y Querétaro.