Confeccionista xalapeño enciende las redes con cubrebocas de luchadores

De diseñar y crear máscaras de lucha libre, hoy “El Tigre Cósmico”, emprendedor xalapeño, enciende las redes sociales con cubrebocas inspirados en las leyendas del pancracio mexicano.Todo inició cuando ante la compra masiva de mascarillas, “El Tigre” confeccionó cubrebocas en su propio taller para proteger a su familia. La iniciativa agradó a sus amigos y pronto, el inventor comenzó a ampliar sus diseños.“Y que así fuese menos tedioso y más divertido traer un cubrebocas y es más sencillo cuidarse y surgió de esa manera, me vieron, alguien me vio y me preguntaron por qué no me ponía a crear cubrebocas para las personas, lo subí a la página y se dio”, explicó.“No pensé que fuera a ser bastante buena la respuesta, los diseños de cubrebocas han jalado bastante, (…) me están pidiendo de Carístico y en realidad de todas, porque les cumplo sus fantasías, porque no sólo quieren la máscara sino la parte de la boca”, destacó.Y ante la polémica de portar o no mascarilla en la calle, ‘El Tigre Cósmico’ defendió que ante la pandemia de COVID-19, “el cuidarse no está de más”.“Se ha dicho mucho del cubrebocas que si sirve, que si no sirve pero en primera instancia, el ponerse algo para no salpicar saliva, desde allí se está protegiendo”, dijo.Explicó que, en su caso, él fabrica los cubrebocas con doble tela profesional para lucha, esto es, lycra de nylon gruesa, que resiste los estirones y los ajustes, las llaves, las hurracarranas y las quebradoras.Y le añade un forro adicional de lycra de algodón y un terminado en charol.“Obvio jamás va a pasar nada pero sí respiras y se ven bien”, justificó.En el caso de “El Tigre”, él comenzó a crear para sí mismo las máscaras y los trajes para portar arriba del ring, debido a que 15 años antes, pocos o casi nadie en Xalapa confeccionaba caretas para la lucha libre.“Porque no encontraba a nadie que hiciera lo que yo quería y empecé como todos, creando cosas feas, cosas raras y me fui puliendo y le coso a mis compañeros y le coso a personalidades del ring (…) a mí me piden un diseño, yo se los realizo y trato de que dejarlos satisfechos”, explicó.A partir de entonces, “El Tigre” produjo máscaras para sus demás colegas del ring, entre ellos “Eslabón Perdido” y “Poseidón”; además de una careta para “El Brother Xalapeño” y una para el “Ciclón Ramírez”.Si deseas contactarlo puedes hacerlo en su página de facebook