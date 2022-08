Confían en que “Ley Monse” sea publicada en noviembre

La "Ley Monse" es una realidad y será dictaminado en el Congreso local en las próximas semanas, afirmó la diputada local del PRI, Anilú Ingram Vallines, toda vez que se logró consenso entre las bancadas.La iniciativa impulsada también por la colectiva feminista "Brujas del Mar", ha sido analizada entre las y los legisladores y existe el interés de que se vote a su favor y a más tardar en noviembre deberá ser publicada."La ‘Ley Monse’ será una realidad en Veracruz, gracias a esta responsabilidad que debemos de asumir la legisladoras, los legisladores, entender que esta situación no lleva colores, no lleva banderas, no lleva partidos políticos", dijo.La “Ley Monse”, tiene como finalidad de fincar responsabilidad a quienes encubren a un presunto feminicida, esto tras el caso de la joven Montserrat Bendimes Roldán, quien fue víctima de su pareja, a quien sus padres ayudaron a huir.La iniciativa contempla agregar un párrafo al artículo 400 del Código Penal Federal para eliminar, en los casos de feminicidio, la absolución que hoy existe para padres, hijos, concubinos, amigos, del o los presuntos responsables."Quiero reconocer al presidente de la Junta de Coordinación Política, al diputado Cazarín, quien ha mostrado gran interés en la ‘Ley Monse’, así como en otros temas que tienen que ver con la agenda de las mujeres, y que hemos estado y que seguiremos impulsando desde el Congreso de Veracruz, y que en breve será dictaminada. Hemos platicado con muchas compañeras de MORENA y hemos concordado en la importancia del interés común de coincidir".De tal manera que quienes ayuden a encubrir a un feminicida podrían alcanzar hasta 3 años de prisión.La legisladora explicó que tras la dictaminación, la “Ley Monse” pasará a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales y después pasará a un período extraordinario o bien, al ordinario, pero no hay duda es que será aprobada.