Confinamiento adelantado influyó en el cierre definitivo de comercios en Orizaba: CANACO

La restricción de actividades económicas en el municipio de Orizaba con muchos más días de antelación que en otros lugares, influyó en el cierre definitivo de comercios en el centro de la ciudad, consideró el presidente de la CANACO, Francisco Jiménez Haces.



Señaló que además el contar con un cerco sanitario en el primer cuadro marco para muchos una diferencia entre luchar contra los efectos de la pandemia y perder el patrimonio de familias enteras.



Recordó que esta cámara tiene un registro de 60 negocios que bajaron definitivamente sus cortinas por los efectos negativos que les ocasionó el dejar de vender, y si bien no son todos en Orizaba sí hay una buena parte que corresponde a este municipio.



Recordó que en Orizaba no sólo se limitó la actividad comercial sino el flujo de gente por las calles con el cerco sanitario, lo que afectó a los negocios.



Mencionó que, si las restricciones se hubieran dado en el momento en que comenzaron los contagios, se llevarían poco más de 40 días sin actividad, en vez de los más de 100, por lo que los microempresarios no estarían tan mal económicamente.



"Estamos luchando por no cerrar, estamos muy lastimados. Únicamente estamos sacando para cubrir las rentas y la nómina, pocos son los que están obteniendo alguna utilidad", mencionó.



Jiménez Haces comentó que en las cuentas hubo un error y no se sabe si fue municipal, Estatal o Federal, pero lo pagaron los empresarios y las familias que se quedaron sin un sustento.