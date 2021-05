Confinamiento no es sano, habrá pros y contras con regreso a clases: Psicóloga

El regreso de niños, niñas y adolescentes a las aulas incidirá en la salud mental tras un año de confinamiento en casa, observó la psicóloga Lorena Redondo Delgado.



En DefiendeTV, por TeleClic.tv y alcalorpolitico.com, bajo la moderación de Roberto Mercado, explicó que antes de reabrir las escuelas, las autoridades y los padres de familia requieren analizar distintos factores, dado que diversas dimensiones de la vida, la sociedad y las personas determinan el confinamiento.



Además, recomendó que las escuelas cuenten con personal con la debida formación para atender la salud mental de estudiantes y docentes, dado que los niños sufren ansiedad, estrés, depresión y lo demuestran de diversas formas a los adultos.



“Desde el punto de vista emocional el confinamiento no es natural, no es sano; las personas necesitamos sentirnos con la libertad de salir a la calle, de sabernos libres, de socializar, la dimensión social es indispensable para poder llegar a un aprendizaje significativo, de formación de las personas, pero no podemos dejar de lado la situación de la pandemia”, dijo.



Además, recalcó que la vacunación de docentes no garantiza una total inmunización contra el coronavirus, y por lo tanto, estos factores se deben valorar igual a las condiciones de las escuelas para recibir a los alumnos



“Si se decide regresar a clases presenciales o no, va a haber pros y contras, no vamos a encontrar la única respuesta absoluta”.



Y si bien el regreso a las aulas sí es recomendable en algún momento, igual observó que cada una de las familias con hijos e hijas en edad escolar es distinta a otra.



“He escuchado de papás que están haciendo malabares para que sus hijos atiendan un monitor, he tenido maestros en consulta que no saben qué hacer porque no prenden la cámara, no les contestan, las tareas no las entregan, o es la mamá la que está haciendo la tarea o preguntando, aclarando”.