Confirma AMLO que SEDENA trabaja en la creación de nueva aerolínea

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) trabaja en la creación de una nueva aerolínea que brinde servicios de transporte de pasajeros y de carga con una flotilla de 10 aviones arrendados, entre ellos el avión presidencial TP01.La información que adelantó El Universal se obtuvo de entre 4 millones de correos electrónicos de la SEDENA que fueron proporcionados por el grupo “Guacamaya”, que hackeó los archivos de la institución castrense.El presidente López Obrador dijo se está haciendo un estudio sobre de la viabilidad económica de la nueva aerolínea y expresó su sorpresa porque el proyecto se lo presentaron hace 15 días en su pasada gira de trabajo en Yucatán.“Es cierto eso, de ahí salió (hackeo) no sabía. Sí se está trabajando en eso; es la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con la línea aérea que maneje la misma empresa que tendrá a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos Felipe Ángeles, el aeropuerto de Tulum.“Esta empresa que se llama empresa Olmeca-Maya-Mexica va a operar el Aeropuerto de Chetumal, Palenque, y uno o dos más; es el Tren Maya los aeropuertos y se piensa en la aerolínea aérea. Son 10 aviones, acabo de ver apenas el proyecto hace 15 días en Yucatán me lo presentaron”.El mandatario federal dijo que el proyecto se encuentra en el análisis económico de viabilidad y se contempla el uso del avión presidencial para entregarlo a la empresa y 10 aviones que se van a rentar, porque hace falta que haya más servicios.“En el primer análisis que se hizo se habla que es rentable la empresa, pero todavía no lo decidimos, pero es muy probable que para el año próximo ya esté la aerolínea”, dijo.