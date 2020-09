Confirma INEGI lenta recuperación de empleo tras reapertura de empresas

De acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que presentó los resultados del segundo levantamiento de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondientes al mes de agosto de 2020, “confirman la recuperación de la ocupación y el empleo iniciada en junio, aunque más lenta que en el mes previo, impulsada principalmente por la reapertura gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales”.El estudio señala que la evolución de la pandemia derivó en la incorporación de 608 mil personas a la población económicamente activa, la cual pasó de 52.6 a 53.2 millones. Cabe señalar que, de los 12 millones de personas que salieron del indicador de población activa en abril, cuando se empezaron a sentir los efectos más severos del aislamiento, se han incorporado alrededor de 7.8 millones de ciudadanos, lo que es una muestra de que poco a poco se va recuperando el mercado laboral.Si se toma en cuenta el sexo, la población económicamente activa femenina en agosto fue de 19.7 millones y la masculina de 33.5 millones, con una tasa de participación económica de 38.9% en las mujeres en edad de trabajar y de 72.8% en los hombres.Por su parte, “la población ocupada fue de 50.4 millones de personas en agosto, con un aumento de 1.9 millones de ocupados en jornadas de 35 a 48 horas semanales, al pasar de 20.7 millones a 22.6 millones”, indica el estudio.El mes pasado se observó una recuperación en el volumen de población ocupada en el sector agropecuario y en el sector de construcción, los cuales presentan números cercanos al mismo mes del año 2019. Desafortunadamente, la crisis económica derivada de la pandemia continúa afectando al sector del comercio, cuyo indicador muestra una disminución de 1.4 millones de personas, al pasar de 10.7 a 9.3 millones de ocupados de julio a agosto.A su vez, el INEGI señala que en agosto la población ocupada ausente con vínculo laboral pasó de 3.7 a 2.6 millones de personas, esto significa que disminuyó en 1.1 millones de personas. En abril, esta cifra llegó a 9.5 millones de personas.Por su parte, la tasa de desocupación fue de 5.2% en agosto y de 5.4% en julio de 2020, porcentaje equivalente a 2.8 millones de personas en ambos meses.“Los cambios más importantes entre julio y agosto de 2020 tuvieron lugar en un aumento de la población económicamente activa y en la conformación de la población ocupada, en la que se observó un aumento en los ocupados entre 35 y 48 horas semanales, un crecimiento de la informalidad laboral y de los ocupados con ingresos laborales de hasta un salario mínimo”.Este mes de agosto, a ENOE también se reportó una Tasa de Participación Económica del 55.1% respecto a la población de 15 años y más, cifra superior a la de julio pasado por 0.1 puntos porcentuales. “Cabe destacar que las Tasas de Participación Económica de hombres y mujeres resultaron en 72.8% y 38.9%, respectivamente”.Por su parte, la tasa de subocupación en el octavo mes se ubicó en 17%, cifra inferior en -1.4 puntos porcentuales con respecto a la de julio. Este descenso representa una variación de -0.6 millones de personas ocupadas. Si se analiza por sexo, este indicador se ubica en un 16.6% en los hombres, cifra inferior en -1.9 puntos porcentuales respecto al mes anterior, y en un 17.7% en las mujeres, -0.6 puntos porcentuales menos que en julio.Producto también de la crisis económica generada por el COVID-19, se manifestó un incremento en la ocupación informal en agosto de 2020, que ascendió a 27.8 millones de personas, al tiempo que la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) se situó en 55.1%, cifra 0.2 puntos porcentuales mayor comparada con la del mes previo.El estudio también indica que la Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es decir las personas que no trabajaron ni buscaron trabajo pero que aceptarían uno si se lo ofrecieran, fue de 10.7 millones, lo que representa un 24.7% del indicador. En comparación con julio de 2020, son 549 mil personas menos en agosto que no laboraron ni buscaron empleo.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund