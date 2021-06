Confirma Salud alza en contagios de COVID-19 en Veracruz

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, confirmó que Veracruz está entre las 6 entidades que registran un alza en contagios de COVID-19.



En la conferencia matutina de este martes, el funcionario federal dijo que a la fecha hay 22 mil 117 casos activos estimados en el país, de ahí que se registra un alza del 8 por ciento en este rubro.



“En la curva epidémica se ve que son 21 semanas de descenso. En la semana más reciente tuvimos ya una zona de incremento de 8 puntos porcentuales que se explica principalmente por 6 entidades federativas que tienen en este momento un incremento de casos”, indicó.



Detalló que en 2 estados hay un incremento sustancial, siendo Quintana Roo y Yucatán, en donde ya se hizo un llamado para que se reduzcan ciertas actividades en donde se concentra la gente.



“También están al alza Baja California Sur y con menor intensidad, considerablemente con menor intensidad, pero ya con un incremento, está Campeche, Sinaloa y Veracruz”, indicó.



Aseveró que el Gobierno de la República estará trabajando con estas 6 entidades federativas, que han mostrado responsabilidad y una respuesta inmediata.



“Esto es lo que explica este repunte en la curva nacional y ojalá que en la medida en que estas entidades federativas empiecen a tener una reducción en el número de contagios también lo tenga el conjunto del país”, agregó López-Gatell.



Ante esta situación el subsecretario destacó la importancia de solicitar atención de manera temprana.



“En este momento no tenemos un problema de saturación en los servicios de Salud; después de 20 semanas de reducción continua tenemos un espacio amplio en las unidades COVID.



“Estas se han ido reconvirtiendo para ahora alojar a personas enfermas de otros padecimientos, pero en todo momento tienen la capacidad de reorganizarse para recibir a personas con COVID. El mensaje es no se espere, por favor, no se espere. Si usted tiene síntomas (…) piense que puede ser COVID-19”, mencionó.



En cuanto a la situación de hospitalización, camas generales y camas con ventilador mecánico, detalló que es del 14 y el 13 por ciento. Respecto a la situación crítica de la pandemia se trata de una reducción de .88 por ciento en ocupación.



Detalló que en total se han vacunado 26 millones 422 mil 800 personas, de las cuales 15 millones 175 mil 659 y con nuevos esquemas de 11 millones 247 mil 141.



Respecto a la cobertura de la vacuna por entidad es del 30 por ciento en todo el país de la población de 18 años y más. En Veracruz se ha vacunado al 22 por ciento de los ciudadanos.