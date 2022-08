Confirman dos casos de dengue, en Ixtaczoquitlán

El alcalde de Ixtaczoquitlán, Nahum Álvarez Pellico, indicó que tiene conocimiento que en su municipio se tienen dos casos confirmados de dengue de la variedad grave.Respecto a una información que circuló este día sobre un deceso debido a esa enfermedad, señaló que hasta la tarde de este martes no tenía conocimiento de que se hubiera presentado esa situación.El edil indicó que desde el primer día en que asumió la administración dio la indicación de iniciar las acciones para prevenir casos de dengue.Comentó que primero se inició con la descacharrización y posteriormente grupos de muchachos recorrieron el municipio para aplicar Abate.Agregó que en cuanto fueron informados de que en Ixtaczoquitlán había dos casos de dengue de la variedad grave, volvieron al lugar tanto con aplicación de Abate como con fumigación y hace 15 días realizaron un nuevo barrido.Mencionó que la fumigación no se puede llevar a todo el municipio pues también se afectaría a especies que son benéficas para los seres humanos.Asimismo, invitó a la población a que les ayude eliminando los criaderos en sus casas, pues esta enfermedad puede llegar a ser mortal y sólo se podrá evitar si no hay moscos.También pidió que cuando los jóvenes que aplican Abate pasen a sus domicilios, les permitan el paso, pues hubo lugares en donde no los dejaron ingresar.