El coordinador de Protección Civil de Orizaba, Samuel Valencia, confirmó que hubo "una situación con trasiego de gas LP" en la empresa Schettino, lo cual provocó que dos trabajadores resultaran lesionados y fueran trasladados al Hospital General Regional del IMSS en Orizaba.En breve entrevista indicó que las causas de lo ocurrido lo determinará el peritaje de las autoridades correspondientes."Si hubo personas lesionadas, desconocemos el estado de salud y fueron trasladados al Seguro Social de Orizaba", dijo.Valencia comentó que la empresa seguirá operando de manera normal, pues no significa un riesgo para los demás trabajadores.Al cuestionarle sobre el área donde se suscitó el hecho, dijo desconocerla y que no revelaría más información hasta que la autoridad pertinente lo informe después de una investigación, es decir hasta la determinación de las instancias periciales.Solamente indicó que los lesionados se trata de dos hombres y que el hecho ocurrió al filo de las 17:00 horas.De manera no oficial se conoció que el hecho ocurrió en una de las calderas.