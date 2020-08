Confirman investigación contra Director de Servicios Municipales de Orizaba

El regidor del Ayuntamiento de Orizaba, Emmanuel Gómez, confirmó que se va a investigar al director de Servicios Municipales, Arturo Rodríguez Durón, luego de que a través del portal de transparencia del Ayuntamiento se hicieron señalamientos contra él.



"El Cabildo no señala a nadie en particular pero lo que sí se pide es que haya una investigación en donde nosotros como Regidores tengamos la tranquilidad de que hemos actuado correctamente. Esta no es una cacería de brujas contra nadie, de todos los directores del Ayuntamiento tenemos cosas buenas que decir".



Agregó que no se van a permitir actos de deshonestidad ni deslealtad, por eso es que se pide que esta investigación llegue al fondo de lo que hoy se está señalando.



Explicó el Edil que fue a través del portal de transparencia que se hicieron señalamientos contra el funcionario pero no reveló más detalles. "Los señalamientos los va a atender la Contraloría y espero que esos señalamientos queden aclarados".



El funcionario municipal se quedará en sus funciones y hasta el momento no hay alguna renuncia presentada por parte de él".



Añadió que se espera tener avances este mes de agosto sobre la investigación, en la cual todos los Regidores y Síndica estuvieron de acuerdo que se realizara.