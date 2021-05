Confiscan camión cargado con láminas y despensas, en localidad de Mixtla

Personal del OPLE acudió la noche del sábado a la localidad de Tlaxcantla, en Mixtla de Altamirano para dar fe de la detención de un camión cargado con despensas y láminas de zinc que, de acuerdo con los pobladores, estaban siendo entregadas a cambio de que votaran a favor de la candidata de MORENA a a la alcaldía, Norma Estela Hernández Sánchez.



Pobladores de esa localidad indicaron que el camión de volteo fue detectado a las 10 de la noche y de inmediato la gente se movilizó para detenerlo.



Indicaron que la unidad se encontraba a nombre de Crispín Hernández Sánchez, presidente del Concejo Municipal, y era conducida por un empleado municipal de nombre Taurino, quien ya había entregado parte de esa ayuda.



Señalaron que ya con anterioridad se habían hecho varias denuncias al respecto, pues además de despensas y láminas también están entregando tanques de agua y le dicen a la gente que tienen que votar por la mencionada candidata, además de que les advierten que si no lo hacen ya no habrá programas sociales ni obra para sus comunidades.



Sobre este tema, la candidata a la presidencia municipal por el partido Unidad Ciudadana, Celia García Rodríguez, mencionó que ellos han interpuesto quejas ante el OPLE por la misma razón, por lo que esperan que se haga algo antes de que se desborde la violencia en el municipio.



En el mismo sentido se manifestó la candidata del partido Podemos, Belén Cano Flores, para que se ponga un alto al presidente del Concejo Municipal y no se generen hechos violentos.