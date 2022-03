Conflicto Chinameca y Oteapan lleva 80 años sin solución

El conflicto de límites territoriales entre los Municipios de Chinameca y Oteapan tiene más de 80 años sin solución, manifestó Itzel Yescas Valdivia, diputada presidenta de la Comisión Permanente de Límites Territoriales del Congreso del Estado.Lamentó que se trata de un asunto de nunca acabar, que revive cuando hay cambios en los Gobiernos Municipales y de Legislaturas.Por lo que exhortó a que el problema territorial se atienda de una vez por todas, dejando atrás intereses políticos o de grupos.Cabe recordar que ambos Municipios se disputan una porción de la superficie del predio “Tina Chica", que aglutina a 9 colonias, que pertenecían a Oteapan y ahora forma parte del territorio de Chinameca pero sus habitantes no quieren pertenecer a ese municipio.Por ello, hace dos días bloquearon la carretera Transístimica por más de 24 horas, exigiendo que vuelvan a ser reintegrados al Municipio de Oteapan.La legisladora reiteró que el problema no debe politizarse y tratar de buscar una solución mediante el diálogo, la civilidad y la conciliación.Agregó que los Alcaldes de ambos Municipios, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y los Diputados locales integrantes de la actual Legislatura no pueden ni deben evadir la responsabilidad de dar una solución definitiva al conflicto.“Es demostrar la capacidad de diálogo y compromiso para dar una salida equitativa, cuyos beneficios los disfrute la población. Se debe buscar una solución política y amigable. La historia ha demostrados que no ha sido posible que los trazos actuales se sometan a la rigidez de la norma y el procedimiento, porque siempre hay daños colaterales que impiden poner fin a la disputa pero en la búsqueda de soluciones también es necesario el apoyo y entendimiento de sus habitantes”.