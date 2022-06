Conflicto en Congreso del Estado exhibe ruptura del PAN Veracruz

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, ha sido ignorado hasta por el Congreso del Estado, pues desde el 20 de mayo pasado envió un oficio para comunicar que Othón Hernández Candanedo dejaría la dirigencia de la bancada albiazul, sin embargo, a la fecha sigue como coordinador.Por ello, la actual dirigencia de Salomón Molina podría comenzar un proceso para expulsar del partido a Hernández Candanedo, confirmaron fuentes del partido.Dos oficios enviados a la presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Cecilia Josefina Guevara Guembe, de fecha 20 y 31 de mayo, dan cuenta de las intenciones del líder estatal del blanquiazul de cambiar al expresidente municipal de Misantla y sustituirlo por Enrique Cambranis Torres.Y es que, de acuerdo con los estatutos del partido, quien tiene el control de la dirigencia puede decidir de manera discrecional quien será el coordinador de los diputados en el Congreso del Estado.En ese sentido, en el oficio PAN/CDE-VER//PRES/2022/065 enviado a Guevara Guembe, el líder del partido señala su determinación de designar a Cambranis Torres como Coordinador del Grupo Legislativo del PAN en la misma fecha.En el mismo oficio se solicita a la Presidenta de la Mesa dar cuenta al pleno del Congreso de la decisión tomada por la dirigencia.Sin embargo, al no cumplirse las condiciones solicitadas, Federico Salomón envió otro oficio el 31 de mayo de 2022, como seguimiento al ya señalado.Ahí solicitó que se diera cuenta de manera escrita del estado que aguardaba el trámite que solicitó con el diverso PAN/CDE-VER//PRES/2022/065, donde hizo la petición inicial.Como respuesta, la Junta de Coordinación Política en voz de Juan Javier Gómez Cazarín ha señalado que corresponderá a Hernández Candanedo señalar sobre algún cambio que vaya a realizarse en su bancada.Igualmente, Hernández Candanedo ha señalado a medios de comunicación que sus compañeros legisladores lo eligieron coordinador por espacio de un año, que vence el próximo 5 de noviembre. De ahí que pretenda quedarse con la estafeta hasta dicha fecha.Por otra parte, una fuente cercana al caso ha revelado que el PAN inició un proceso de análisis y posible expulsión del actual coordinador, al no acatar las disposiciones del líder estatal.“Ya estamos iniciando el proceso en el partido. Podría terminar lo más seguro en expulsión, no quisiéramos pero pareciera no hay de otra”, dijo la fuente.