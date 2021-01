Congelaron mis cuentas por cuestión mercantil, afirma Francisco Garrido

El presidente del partido político estatal Podemos, Francisco Garrido Sánchez, negó que el congelamiento de dos de sus cuentas bancarias tenga relación con una posible orden de aprehensión en su contra.



Por el contrario, señaló que esta situación obedece a un asunto mercantil con la institución financiera Banorte, quien bloqueó sus cuentas, por lo que acudió a la justicia federal para poder utilizarlas nuevamente.



“Fue un tema de carácter mercantil con banco Banorte, no tiene que ver absolutamente nada con una cuestión política, es un asunto de mi empresa, en donde Banorte, de manera indebida, congeló mis cuentas bancarias y yo promoví un amparo para que la justicia federal me dé la razón y desbloquee mis cuentas”, explicó Garrido Sánchez.



Cabe recordar que este día se dio a conocer que al menos dos cuentas bancarias le fueron congeladas por autoridades federales, según consta en el expediente del Juicio de Amparo 637/2020 del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Veracruz.



El líder de Podemos reiteró que esta situación no tiene nada que ver con un problema judicial, “simplemente fue un agravio de una institución bancaria, con el cual no estoy de acuerdo y tengo el legítimo derecho de defender para que me activen mis cuentas nuevamente pero no tiene que ver con ninguna otra situación”.



Expuso que tiene dos empresas, una de premezclado de concreto y la cafetería, mismas que han estado trabajando pese a la situación económica que se vive actualmente por el COVID-19.



“Hemos intentado mantener nuestra plantilla laboral a pesar de las circunstancias tan adversas que existen en el Estado y en el país, a pesar de que estamos teniendo que sobrevivir con las políticas económicas que tiene este país y seguimos dándole trabajo a más de 50 familias y seguiremos intentando sobrevivir para que estas familias tengan sus empleos”, concluyó Francisco Garrido.