Congreso de Veracruz dejará para próxima semana discusión de presupuesto 2023

La próxima semana, en sesión plenaria, será sometido a votación el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2023, adelantó Ramón Díaz Ávila, diputado local del Partido del Trabajo.El proyecto de presupuesto que se analiza es de 148 mil 474 millones 622 mil 171 pesos y en ese sentido, expuso que no hay una sola dependencia estatal que no pida más recursos para el próximo año.El legislador dijo que durante las comparecencias de los secretarios de despachos, se vio la necesidad de mayor presupuesto para los rubros de salud, educación y seguridad pública, principalmente.Tan solo en salud, dijo que siguen las quejas por falta de medicamento; y en el ámbito educativo hay muchas quejas de falta de pupitres, pizarrones y materiales en las escuelas.“Ahora le echan la culpa a las cooperativas de padres de familia que no se ponen de acuerdo y no gestionan a tiempo, pero yo siento que eso sigue siendo una responsabilidad de Estado”.Manifestó que los asesores de los diputados ya tienen todo el paquete del proyecto y está en análisis.“Vamos a tener una sesión la próxima semana para el tema del presupuesto”.