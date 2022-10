Congreso de Veracruz desdeña propuestas para proteger a mujeres, acusa PAN

La diputada local panista, Veronica Pulido Herrera, criticó que ninguna de las iniciativas que ha presentado el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), haya sido dictaminada en comisiones, entre ellas las que protegen a las mujeres o tipifican nuevos delitos como la violencia de género con el uso de ácido u otros productos químicos.Y es que recordó que desde finales de julio se presentó la reforma que busca imponer prisión de siete a trece años y multa de 300 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en caso de algún ataque con este tipo de sustancias, pena que aumentará en dos terceras partes, cuando la víctima sea una mujer.Pero hasta el momento, ni esta propuesta, ni otras cinco que han emanado del blanquiazul, ni otras a las que se han adherido como bancada se han llevado al plano parlamentario, por lo que consideró que la falta de voluntad política de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), en manos de MORENA, es lo que ha impedido que se sometan a votación y se aprueben."Está en la congeladora, esa misma semana que se presentó, no ha sido dictaminada, y es lamentable porque así como esa iniciativa hay muchas que están en favor de las mujeres, no tan sólo en el tema de la violencia y la tipificación de este delito, sino también de la atención, de la seguridad, hay muchas iniciativas de otros grupos legislativos y que siguen en la congeladora", apuntó.Apuntó que esto deja en entredicho la productividad de la Sexagésima Sexta Legislatura a punto de terminar su primer año legislativo, calificándola como "una pena". Además, consideró que si no es un tema político, que busca beneficiar a una mujer, como es el caso de la "Ley Nahle", las iniciativas no pasan."Cuando hay la voluntad política, ya vimos que los procesos legislativos se brincan y se pueden aprobar. Hay muchas iniciativas, repito, que están dictaminadas y que no han pasado al pleno para su aprobación, reformas que tanto esperan los veracruzanos y que siguen en esa congeladora", lamentó.Pulido Herrera afirmó que pese a ello, la fracción panista en el Congreso Local seguirá trabajando y presentando iniciativas que permitan a las mujeres vivir una vida sin violencia."De las que nosotros hemos presentado como grupo legislativo, puedo decir, de las mías no se ha dictaminado una sola. Como grupo legislativo son seis iniciativas y no han sido dictaminadas, más otras iniciativas a las que nos hemos sumado o hemos trabajado en coautoría", refrendó la legisladora veracruzana.