Congreso de Veracruz, “exageradamente numeroso y nada productivo”

Debido a su elevado número de representantes, el Congreso de Veracruz no es un “órgano legislativo eficiente”, advierte la investigación “Reducción del número de diputados plurinominales en el Congreso del Estado de Veracruz” de José Neftalí Celis Toral, de la Facultad de Derecho de la Universidad Villa Rica.



Por lo anterior, el autor propone reducir el número de diputados de representación proporcional (plurinominales) para generar ventajas para la mayoría de los veracruzanos.



El tesista señala que los diputados plurinominales tienen el compromiso principal de cumplir con sus partidos políticos, “dejando como segunda opción los intereses generales de competencia local”.



Por consecuencia, el investigador enfatizó una necesidad de reforma al Poder Legislativo, toda vez que el actual Congreso “entorpece la formación de consensos”.



En específico, propone modificar el artículo 21 de la Constitución local, de modo que el número de legisladores disminuya de 50 a 40 y de esta cantidad, 75 por ciento sean electos por voto directo o mayoría relativa (30 diputados) y un 25% restante (10 diputados) por representación proporcional.



“La Legislatura local en su tamaño actual no es un órgano legislativo eficiente, no permite el debate responsable, impide el procesamiento ordenado del trabajo de comisiones, dificulta la asignación de responsabilidades adecuadas y, lo más grave, entorpece la formación de consensos necesarios a la definición de prioridades legislativas comunes a todas las fracciones ideológicas que la nación requiere con urgencia. Además, genera costos que, aun cuando no son lo más importante, también preocupan a la ciudadanía y desprestigian la tarea legislativa”.



Puntualizó que el Congreso actual no ha beneficiado al pueblo veracruzano, aunado a su número excesivo de 50 diputados y por lo tanto, es un Poder Legislativo “exageradamente numeroso y nada productivo”.



Dentro del texto, en la página 112, el autor enfatiza cuatro desventajas del sistema de representación proporcional: es una contienda de ideas y no de personas, los dirigentes de los partidos deciden las elecciones, se dificulta la gestión de un gobierno eficaz y estable.



A las anteriores, agregó que al favorecer la expresión de todas las opiniones sin matices, se puede acentuar el carácter conflictual de la sociedad.