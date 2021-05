Congreso de Veracruz ha quedado a deber; Unidad Ciudadana buscará prestigiarlo

Al señalar que en materia legislativa en Veracruz el actual Congreso local ha quedado a deber a los ciudadanos, Unidad Ciudadana (UC), plantea “Hoja de Ruta” que contempla cuatro esquemas para generar una agenda humanista, la cual incluye seis ejes para prestigiar al Poder Legislativo.



Lo anterior lo expuso el politólogo Eduardo de la Torre Jaramillo en el marco de los “Diálogos para gobernar Xalapa y legislar por Veracruz”, ya que lamentó que en la actualidad el Congreso del Estado no cumple a cabalidad su responsabilidad.



“Siempre hemos dicho que tenemos los peores congresos en Veracruz, pero este, ha implantado un derecho ilegítimo. Destituyó un fiscal con una comisión permanente que no tiene ninguna facultad de absolutamente nada; nombró a una nueva fiscal tampoco teniendo ninguna facultad la Comisión Permanente; está en un asunto de rebeldía contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los casos de Mixtla, con los casos de la destitución de los magistrados del Poder Judicial, con el caso de Actopan; podemos afirmar que en Veracruz estamos viviendo una involución autoritaria del Estado de Derecho, en este último congreso”, señaló.



Es por ello que los candidatos a diputados de UC, plantearán las reformas necesarias, para que el Congreso no detenga sus actividades por los procesos electorales, tal como ocurre actualmente.



“El presidente de la Junta de Coordinación Política, JuanJa, está haciendo campaña en el sur y mientras, las actividades del Congreso están detenidas, todo porque su papá es candidato y con la intención de mantenerse en el poder”, sostuvo.



Por tanto, definió que de la realidad jurídico – política se vive en Veracruz, una de las primeras propuestas del grupo legislativo de Unidad Ciudadana será aumentar los periodos ordinarios de sesiones.



“No puede ser que se trabaje y medio trabaje solamente la mitad del año, tenemos que compactar los periodos ordinarios con la cámara de diputados de agosto a diciembre y de febrero a abril”, dijo y explicó que con ello se contará con un periodo de nueve meses para sacar todo el trabajo legislativo.



Dentro de estas acciones destacó también armonizarse con la reforma política de 2014 para que el periodo de gobierno de los alcaldes sea de tres y no de cuatro años, ya que Veracruz es el único estado del país donde los ediles tienen periodos de cuatro años, además de la revocación de mandato y reducir los requisitos para las candidaturas independientes.



Las propuestas de los seis ejes de la campaña electoral de UC, destacan:



En Política se plantean cinco puntos: 1.- Reforma electoral: Reelección de Alcaldes; la revocación de mandato; la reducción del porcentaje de firmas para las candidaturas independientes. Se propondrá al INE, realizar una redistritación electoral local, para regresar a 24 distritos electorales locales, para tener sólo 45 diputados locales.



2.- Reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para introducir la paridad de género en las secretarías de despacho, 3.- Reformar la Ley del Municipio Libre: para regresar que el cabildo vote democráticamente la designación del secretario, tesorero, contralor y otros. 4.- Diseñar una Ley de Participación Ciudadana. 5.- Se ampliarán los periodos ordinarios de sesiones.



En el apartado de Nueva Sociedad son ocho puntos: 1.- Reformar la Ley de Desarrollo Social y Humano; porque ha incumplido con la reducción de la desigualdad. 2.- Con el Instituto Veracruzano de las Mujeres proponemos convertirlo en un organismo autónomo. 3.- Presentaremos una Nueva Ley de Pensiones.



4.- Armonizaremos la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz. 5.- Diseñar la Ley Estatal de Migración. 6.- Modificar la Ley Estatal de Protección Ambiental, 7.- Adicionar la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 8.- Se propondrá la creación del Consejo Estatal Contra la Discriminación.



En Economía: 1.- Ley de Desarrollo Metropolitano, 2.- Reformar la Ley de Fomento Económico del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 3.- Adicionar y reformar el Código Financiero, 4.- Ley de Deuda Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y sus municipios, 5.- Reformar la Ley de Educación. 6.- Abrogar la Ley 4 del SSTEEV.



Y Seguridad Ciudadana: 1.- Ley Contra la Delincuencia Organizada, 2.- Ley de Extinción de Dominio, 3.- Reformaremos la Ley Estatal de Seguridad Pública, para cambiar de paradigma hacia el de seguridad ciudadana; de igual manera eliminaremos la Conferencia Estatal de Seguridad Pública, ya que desde el año 2018 no se ha realizado. 4.- Reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.