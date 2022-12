Congreso de Veracruz le da largas a la "Ley Monse"

En el Congreso del Estado, las relaciones entre el grupo legislativo del PRI con la Junta de Coordinación Política empezaron a ponerse ríspidas a causa del dictamen que reforma el Código Penal de Veracruz en materia de encubrimiento para inhibir la protección a feminicidas, iniciativa conocida como la "Ley Monse".El dictamen ya fue firmado por los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, y el compromiso fue someterlo a votación en la sesión plenaria de este jueves; sin embargo, de último momento se rompió el acuerdo y dicho dictamen no se incluyó en el orden del día.Lo que provocó el malestar de la diputada coordinadora de la bancada priista Anilú Ingram Vallines, quien de última hora intentará meter el dictamen a la sesión.Habrá de pronunciar un anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar a la Junta de Trabajos Legislativos que en la sesión de hoy incluya el dictamen de reforma para que se someta a votación.El dictamen contiene la reforma a los artículos 26, fracción II, 345, párrafo primero y la fracción II, y deroga la fracción III del artículo 345 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.La iniciativa de reforma al Código Penal plantea que no se sancionará a quien oculte al responsable de un delito cuando se haga por un interés legítimo y no se emplee algún medio delictuoso, siempre que se trate del cónyuge, concubina o concubinario, parientes colaterales por consanguinidad hasta segundo grado, y pareja de hecho.Por ello, el encubrimiento se debe entender como acción pasiva, porque la familia o los hijos no están obligados a actuar en contra, pero tampoco puedes participar en el ilícito como mover al cuerpo, ocultar evidencia ni falsear testimonios.