Congreso de Veracruz no descarta revisar labor de Fiscal General

Legisladores de distintas fracciones plantean realizar una revisión del trabajo de la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns.Cabe señalar que la labor del organismo ha sido criticada, sobre todo luego de la detención errónea del estudiante del Tecnológico de Xalapa, Antonio de Jesús “N”, como presunto responsable del homicidio de dos reporteras en el sur de la entidad.Al respecto, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, dijo que si existe consenso del resto de las fracciones se debe proceder.“Si hay voces que solicitan, nosotros estamos abiertos; si tiene algo que explicar o que decir la Fiscalía ya les tocará a ellos. Yo me sumo a la voz del pueblo, si piden una evaluación, por algo será”, declaró el legislador morenista.Sin embargo, Gómez Cazarín acotó que dicha evaluación depende de los 50 legisladores, aunque insistió que en MORENA “no se taparán los oídos a lo que manifiesta el pueblo”.Por su parte, la diputada de MC, Maribel Ramírez Topete, dijo que el Congreso local tiene como obligación de revisar que todas las instituciones rindan cuentas, incluyendo a la Fiscalía.“Es parte de nuestras funciones, ser fiscalizadores, del quehacer del servicio público (…). Tendría que analizarse, tendrían que presentarse pruebas, todo conforme a la Ley y nosotros preservar una postura institucional”Por su parte, a título personal el diputado del PAN, Jaime de la Garza, consideró que la fiscal “no ha dado el ancho”.“Lo que debemos de hacer pero ya de una manera inmediata, es revisar su trabajo. Qué es lo que ha hecho, en qué ha fallado y sobre todo ver las rutas en las que se puede mejorar en todos los temas de la Fiscalía”, añadió el legislador del blanquiazul.Por su parte, el presidente de la CEAPP, Silverio Quevedo Elox, afirmó que “dan un voto de confianza” a la Fiscalía General del Estado respecto a la investigación sobre el asesinato de 2 reporteras en la zona sur.Lo anterior pese al error que registró el organismo bajo el mando de Verónica Hernández Giadáns con la detención de un joven estudiante como presunto responsable de los homicidios de las comunicadoras, ocurrido en el municipio de Cosoleacaque.“Nosotros le damos un voto de confianza a la Fiscalía pero al mismo tiempo sí exigimos que se dé cumplimiento con las investigaciones al pie de la letra y que no se descarte, sobre todo hasta este momento y a pesar de todo lo que se ha dicho, que sea una línea de investigación la libertad de expresión”, declaró.Recordó que la Comisión que preside no es un ente fiscalizador, por ello sólo resta confiar en que la Fiscalía cumpla con su labor.“Tenemos que confiar porque si no lo hacen ellos, quién lo va a hacer; tenemos que confiar porque pues nosotros no somos un ente fiscalizador”, añadió.Hay que recordar que el pasado 9 de mayo, las comunicadoras Yesenia Mollinedo y Johana García fueron asesinadas por dos hombres a bordo de una motocicleta.Para el 17 de mayo, la Fiscalía General del Estado informó la detención de Antonio de Jesús “N”, a quien señaló de ser el autor material de los homicidios. Sin embargo, horas después tuvo que liberar al joven señalando que la aprehensión derivó de una “homonimia”.“(...) la persona detenida por elementos de la CONASE como probable responsable del delito de homicidio doloso en agravio de la directora del portal El Veraz, Yessenia Mollinedo Falconi y la reportera Sheila Johana García Olivera, al validar su identidad por esta Fiscalía y determinar que se trató de una homonimia, fue puesto en libertad de inmediato para evitar vulnerar sus derechos”, explicó la Fiscalía en un comunicado.Quevedo Elox dijo que la Comisión estableció comunicación con la Fiscalía y el organismo informa que “pronto tendrán ya resultados”.“Esto podría haber ocurrido en cualquier otro caso; fue un error en el sentido de que debieron de haber confirmado que efectivamente era la persona y no haber incurrido en esta falla. Ellos tienen la obligación de informar y de aclarar en dónde estuvo el error”, planteó el presidente de la CEAPP.Finalmente, agregó que a los familiares de las víctimas se les está apoyado con asesoría jurídica, así como ayuda social.