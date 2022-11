Congreso de Veracruz no tiene prisa para reacomodar sus comisiones

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Margarita Corro Mendoza, afirmó que “no pasa nada” si hay comisiones que no están correctamente integradas para la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno.Cabe recordar que la legisladora integraba las comisiones de Gobernación, de Bienestar y Desarrollo Social, así como la de Salud y Asistencia, como presidenta, secretaria y vocal, respectivamente.Sin embargo, al presidir la Mesa Directiva para el Segundo Año de Trabajos Legislativos ahora debe realizarse un reacomodo en los órganos legislativos, lo que no ha ocurrido.“Lo de las comisiones en su momento se va a resolver porque tiene que pasar al Pleno, pero no pasa nada”, declaró.En los últimos días también se ha reportado un posible cambio en la integración de la Comisión de Vigilancia, lo que fue reconocido por el presidente de la Junta de Coordinación Política Juan Javier Gómez Cazarín, quien dijo que se busca un consenso sobre dicho tema.Corro Mendoza negó que exista una fractura al interior de la bancada morenista para que la comisión sea presidida por Cecilia Josefina Guevara Guembe o continúe en esa posición Rafael Gustavo Fararoni Magaña.“No hay ningún conflicto; los medios han magnificado a veces las cuestiones que se presentan”, afirmó la presidenta, quien precisamente suplió a Guevara Guembe en la presidencia.Aseguró que en próximos días los diputados llegarán a un consenso y podrán definir la integración de todas las comisiones.“Tiene que haber consenso porque son 2 o 3 comisiones que quedan ahorita en el aire, pero no pasa nada.“El trabajo sigue, los compañeros muy comprometidos tanto de las fracciones como de los partidos, la verdad que muy compañeros todos y la verdad es que vamos a salir adelante”.Finalmente, negó que la diputada Guevara Guembe se haya negado a entregarle la oficina o entregarle la camioneta de la presidencia durante varios días.La presidenta dijo que la oficina se tuvo que pintar y además se le dio mantenimiento y respecto al uso de una camioneta negó que esté interesada: “Yo no vine por una camioneta al Congreso, yo tengo mi vehículo”.