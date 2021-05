Congreso de Veracruz quiere “renunciar” a ediles de Mixtla que deberían gobernar

Con todo lo que ocurre en el municipio de Mixtla de Altamirano y con integrantes del Concejo Municipal que usurpan funciones, hay más ingobernabilidad ahí que cuando se suspendieron los poderes del Cabildo legalmente constituido, Valentina Temoxtle Flores, quien fuera regidora única.



Comentó que a través de los abogados que llevan el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enteró, hace una semana, que algunos diputados del Congreso local buscaban negociar con ellos su renuncia.



Mencionó que le comentaron que la Legislatura no iba a acatar la resolución de la SCJN para reinstaurar el Cabildo y que querían ver la forma de que ya no asumieran el cargo porque faltaba poco para terminar el trienio.



“Y si nosotros asumíamos nuestras funciones le afectaría mucho al Congreso, a todo lo que es el partido MORENA”, dijo.



Temoxtle Flores agregó que posteriormente vio que la Presidenta del Congreso había declarado que iban a impugnar la sentencia, que era lo que le habían comentado los abogados.



Indicó que si bien hasta ahora nadie los ha contactado, sabe que no hay forma de que el Congreso pueda impugnar el veredicto de la Suprema Corte.



Recordó que cuando se les destituyó ilegalmente del cargo hubo mucha celeridad en todo lo que hizo el Congreso, el 11 de julio llegó gente de Xalapa a Mixtla y al otro día ya estaba el Concejo, pero ahora no les han notificado nada.



Mencionó que ha platicado con la Alcaldesa suplente y las dos están tranquilas, e incluso, en su caso no sabe si se mantendrá los últimos meses o dejaría que subiera su suplente.



Lamentó que el Congreso local les haya quitado el derecho de gobernar que tenían como autoridades electas popularmente, pero aunque tarde, se reconoció la injusticia.