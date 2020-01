Congreso de Veracruz ya puede iniciar proceso para nombrar al próximo Fiscal

El diputado local y presidente de la Comisión de Procuración de Justicia en el Congreso del Estado, José Manuel Pozos Castro, subrayó que no existe ningún impedimento legal para lanzar la convocatoria que defina al próximo titular de la Fiscalía General en el Estado.



“Los temas y las autoridades que tendrían que aprobar o sancionar el procedimiento que se hizo para quitar al Fiscal ya dieron su dictamen; ya no existe ningún impedimento para hacerlo. Ahora nosotros tenemos que ser respetuosos de los tiempos y analizar bien la convocatoria”, declaró.



Cabe señalar que diputados de la oposición, acusan que es ilegal emitir un concurso cuando el fiscal general separado del cargo, Jorge Winckler, presentó una controversia constitucional que está vigente.



Además, el propio Winckler Ortiz tramitó un amparo contra su remoción que tampoco se ha definido hasta su última instancia.



Al respecto, Pozos Castro subrayó que la Comisión que presiden comenzará el procedimiento que mandata la Ley con una convocatoria, aunque todavía no se definen fechas.



En otro tema, negó que haya habido “jalón de orejas” del Gobierno Federal en su contra por haber cuestionado a la Fiscal sobre su parentesco con Guadalupe Hernández Hervis, alías “La Jefa”.



“A mí quien me jalaba las orejas ya falleció, en primer lugar; en segundo lugar, quiero decir que mi intervención en ese tema fue con la responsabilidad de ser un representante popular y venir de una elección en que la ciudadanía me brindó su apoyo”, expuso.