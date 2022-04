Congreso del Estado revela irregularidades en Planes Municipales de 56 Ayuntamientos

En su sesión extraordinaria de este viernes, el pleno del Congreso del Estado exhibió que un total de 56 Ayuntamientos no cumplieron con todos los requisitos que la Ley exige para los Planes Municipales de Desarrollo 2022-2025.Pese a esto, con tal de no trasgredir la Ley de Planeación del Estado, los diputados locales decidieron aprobar los documentos incompletos, aunque con observaciones que se deben subsanar “a la brevedad posible”.Y es que la Ley prevé que en los primeros 4 meses, contados a partir de la instalación de los Ayuntamientos, dichos planes deben de ser aprobados y publicados, aunque contando con una visión estratégica integral para el desarrollo sostenible a mediano y largo plazo, armonizados con estrategias estatales, nacionales e internacionales en materia de planeación y desarrollo sustentable.No obstante, en la sesión extraordinaria de este viernes, el Poder Legislativo instruyó que los ayuntamientos incumplidos atiendan y solventen las observaciones formuladas, apartes de informarlo al Congreso y publicar las modificacionesLos Ayuntamientos incumplidos son Acula, Acultzingo, Agua Dulce, Amatlán de los Reyes, Apazapan, Astacinga, Atzacan, Banderilla, Calcahualco, Castillo de Teayo, Chacaltianguis, Chumatlán, Coacoatzintla, Coatepec, Coetzala, Cosamaloapan y Cosautlán de Carvajal.Además de Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Cuichapa, Cuitláhuac, Espinal, Hidalgotitlán, Huiloapan de Cuauhtémoc, Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del Sureste, Ixmatlahuacan, Jalcomulco, Juan Rodríguez Clara, La Perla, Nautla, Nogales, Oteapan, Poza Rica de Hidalgo, Puente Nacional, Río Blanco y Santiago Tuxtla.También incumplieron Santiago Sochiapan, Soteapan, Tampico Alto, Tehuipango, Tempoal, Tenochtitlán, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mejía, Tlalixcoyan, Tlapacoyan, Totutla, Tuxtilla, Yecuatla, Zacualpan y Zaragoza.Entre otras múltiples irregularidades, el Congreso señaló que los Ayuntamientos no hicieron planes alineados al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, ni al Plan Nacional de Desarrollo; además de no definir estrategias, metodologías y presupuestos, ni contemplar la atención a niñas, niños y adolescentesAlgunos municipios no fueron específicos sobre sus prioridades en distintos rubros y no contemplaron la participación ciudadana; no se incluyeron programas presupuestarios, metas cuantitativas e incluso tienen diagnósticos desactualizados con información del año 2010, cuanto existe la correspondiente al 2020.Como contraparte, el Congreso reportó que 144 planes cumplieron con las previsiones de la Ley de Planeación del Estado y de la Ley Orgánica del Municipio Libre y, por ende, su calificación fue satisfactoria en los 23 parámetros de evaluación.Hay que destacar que el documento no detalla si 22 Ayuntamientos no entregaron sus planes y no fueron considerados en los listados, puesto que no se mencionan en el dictamen.Los ayuntamientos aprobados fueron Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Álamo Temapache, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Alvarado, Ángel R. Cabada, Aquila, Atzalan, Ayahualulco, Benito Juárez, Boca del Río, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Chalma y Chiconquiaco.Así como Chicontepec, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Chocamán, Chontla, Citlaltépetl, Coahuitlán, Coatzacoalcos, Coatzintla, Colipa, Comapa, Córdoba, Coyutla, El Higo, Emiliano Zapata, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jáltipan, Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec, Juchique de Ferrer y La Antigua.Igualmente se aprobaron los planes de Landero y Coss, Las Choapas, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Lerdo de Tejada, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Mecatlán, Mecayapan, Miahuatlán, Minatitlán, Misantla, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Naolinco, Oluta, Omealca, Orizaba, Otatitlán, Ozuluama, Pajapan, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Perote y Platón Sánchez.Finalmente, los diputados aprobaron sin observaciones los planes de Playa Vicente, Pueblo Viejo, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, San Rafael, Sayula de Alemán, Sochiapa, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Tamalín, Tamiahua, Tancoco, Tantima, Tantoyuca, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tecolutla, Tenampa, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepetzintla, Tequila, Texcatepec, Texhuacán, Texistepec, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Tonayán, Tres Valles, Tuxpan, Úrsulo Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, Xalapa, Xico, Xoxocotla, Yanga, Zentla, Zongolica, Zontecomatlán y de Zozocolco de Hidalgo.