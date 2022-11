Congreso detallará observaciones de la Cuenta Pública 2021 que regresará al ORFIS

El diputado del distrito de Perote, Paul Martínez Marie aseguró que tras haber encontrado irregularidades en la Cuenta Pública 2021, el ORFIS les pidió ser más detallados para que puedan ser atendidos, esto tras el plazo de los 90 días.“Derivado de unas irregularidades fue que se le regresó, pero no se puede regresar por partes, se regresa completa. Precisamente vamos a tener una reunión con Comisión para poder apoyarlos a que hagan un trabajo más rápido pero de mayor eficiencia y calidad, más enfocado a los detalles que nosotros detectamos. Ya se los hicimos saber de manera general pero quiere que seamos más específicos. Lo vamos a hacer y tenemos de plazo esos 90 días para que ellos nos entreguen y revisar de nuevo la Cuenta Pública”.Por otra parte, el diputado destacó que en algunos casos en municipios llegan a ocurrir irregularidades al no contar con documentos certificados a causa de conflictos de interés.“A veces la situación que se presenta como lo han manifestado varios alcaldes de los que están en funciones, el que al considerar que existe cierto revanchismo o rivalidad de los grupos o incluso de los partidos pues muchos no les firman y no les certifican, porque es una obligación del Secretario del Ayuntamiento certificar toda la documentación que conste en los ayuntamientos y que facilite el poder realizar la comprobación de los ayuntamientos salientes”.Al respecto, el diputado exhortó a denunciar a los responsables, ya que tienen que cumplir con ese deber legal, pues dijo que es algo a lo que están obligadas las nuevas autoridades.Sobre la acusación que habría hecho la diputada Citlali Medellín acerca de cobros elevados en documentos certificados como posible medida para impedir este tipo de trámite en Tamiahua y otros municipios, el diputado reiteró que esto no debería tener un costo.“Desconozco, tendría que ser un servicio que les otorgue el Ayuntamiento entrante. Yo fui Secretario del Ayuntamiento, me tocó certificar también, firmar más de 10 mil documentos y sin ningún costo, es algo que tienes que brindar”, comentó Martínez Marie.Por último, dijo que en estos casos tendrían que revisar quiénes estarían incurriendo en esta práctica y hacer caer el peso de la Ley.