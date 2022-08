Congreso espera que Alcaldesa de Sayula de Alemán notifique supuestas amenazas

El Congreso del Estado aplicará la Ley como corresponda en el caso de la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, quien ante un medio nacional dijo que está amenazada por el crimen organizado.“El Congreso está para aplicar la Ley y es lo que haremos, nada más”, dijo al respecto el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín.El líder de la bancada mayoritaria indicó que, hasta el momento, el Cabildo de dicho municipio no ha notificado nada respecto a ese asunto.“También tiene que hacer el oficio el Cabildo solicitando que se aplique el reglamento y sobre eso vamos a trabajar nosotros (…), no hemos recibido ningún oficio ni requerimiento de parte del municipio de Sayula de Alemán”, observó el legislador.Gómez Cazarín lamentó que, por ahora, se han enterado de este asunto por los medios de comunicación y no por la administración local, por ello también la Legislatura aguardará los resultados de la investigación que realice la Fiscalía General.Sánchez Vargas reveló en un noticiario a nivel nacional que fue secuestrada por un grupo de la delincuencia organizada, mismo del que logró escapar, afirmando que su hijo de 3 años continúa privado de la libertad.