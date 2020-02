Congreso federal presentará propuesta para reformar tipo penal de feminicidio

En reunión con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se acordó que la próxima semana se presentará una propuesta legislativa en torno al tipo penal del feminicidio y su homologación en las entidades federativas.



La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, manifestó la necesidad de fijar una ruta de trabajo para dar solución al país por la violencia contra las mujeres.



Por su parte, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, indicó que esa propuesta legislativa la presentará a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para que pueda incorporarse a los códigos penales locales.



“Ese proyecto hay que entregarlo a los gobernadores y si encuentran un camino para presentar una iniciativa prioritaria, que lo hagan en sus Congresos locales”, señaló.



Subrayó la necesidad de responsabilizar a los policías, ministerios públicos, peritos y jueces, con el fin de que a alguien se le atribuya el éxito o fracaso de la aplicación de la ley.



Gertz Manero aclaró que todo está en manos de dos personas: un policía y un ministerio público, y si ellos fracasan todo lo demás se fastidia y no hay nada que hacer, pero es importante señalar que la capacitación sin premio o sanción no funciona.



Agregó que es improrrogable tener un Código Penal Único para, sobre todo, no dejar en indefensión a las mujeres, niñas, niños y ancianos.



HOMOLOGAR EL TIPO PENAL



Por su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, afirmó que se debe homologar el tipo penal de feminicidio y avanzar hacia una Ley General en la materia.



“Es indispensable atender la dispersión de los tipos penales, porque hay configuraciones distintas en las entidades del país”.



Consideró que la discusión no tiene que agotarse en las reformas legislativas, sino en cómo el Estado hace frente al problema.



La presidenta de la Subcomisión de Feminicidios de la Comisión de Justicia, Lorena Villavicencio Ayala, aseveró que la fiscalía debe mandar un mensaje claro del compromiso que hay con el tema del feminicidio.



“Se trata de un delito que desmoraliza y genera un estado de indefensión para las mujeres y nos estamos quedando cortos. Por eso hay que homologar el tipo penal, y llegar al Código Penal Único”, manifestó.



La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán estimó indispensable capacitar a las autoridades de los estados para que sepan cómo investigar el delito.



“Es importante señalar que las capacidades son diferentes en las distintas entidades”, añadió.



La diputada Mariana Dunyaska García Rojas dijo que estamos ante una emergencia nacional y se debe generar un proyecto integral de legislación de prevención, pero acompañada de presupuesto.



Puntualizó que el tema debe llevarse a los fiscales y a los congresos locales, pero también tiene que hablarse de cómo recomponer el tejido social y trabajar con universidades y medios de comunicación para que todos sean parte de la solución, porque la crueldad es cada vez más y hay que atacar las causas.



Verónica Juárez Piña, se pronunció por perfeccionar los marcos jurídicos para acabar con la violencia de género y, sobre todo, las causas que derivan en los feminicidios.



Resaltó el trabajo de las legisladoras con el titular de la Fiscalía General de la República que, señaló, debe mantenerse de forma permanente.



El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar estimó qué hay un problema de Estado, por lo que tiene que explorarse una ruta para cambiar de modelo e identificar cómo se va a solucionar el tema de los feminicidios.



“El estado debe garantizar la seguridad de las mujeres y no sólo se trata de legislar, sino tal vez de avanzar hacia un modelo que encabece la Fiscalía General”, expresó.

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina comentó que hay que conocer las causas reales del feminicidio en cada entidad federativa.



Afirmó que es competencia del congreso federal pero también de los estatales. “Hay que obligarlos a homologar el delito de feminicidio”.