Congreso incumplió con regularizar límites territoriales entre Ixtac y Orizaba: Igor Rojí

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, destacó que no hay un gran compromiso de parte de la Legislatura, entre ellos del diputado Juan Javier Gómez Cazarín, quien le prometió que se arreglaría el tema de los límites territoriales entre Ixtaczoquitlán y esta ciudad y no cumplió.Es de recordar que en su momento, el Alcalde pidió a Gómez Cazarín que se agilizara la solicitud que hicieran los Ayuntamientos de Orizaba e Ixtaczoquitlán, para rectificar el tema de los límites territoriales entre ambos municipios y se pudiera realizar obra en esa zona de Pluviosilla.Y es que se requiere la aprobación del Congreso del Estado para solicitar al INEGI, que realice la delimitación geográfica y actualice su base de datos, pues según ese instituto son cerca de 80 hectáreas las que pertenecen al municipio zoquiteco, cuando no es así.En entrevista, la primera autoridad de Orizaba lamentó que no exista compromiso por parte de la Legislatura para resolver este tipo de temas. "Lo de los límites queda pendiente como un gran reto para la siguiente administración, porque también es un nuevo Congreso del Estado con muchos de MORENA y ahora hay que hacerlos entender que se necesitan tener claros los límites municipales, sin tener de fondo el contexto político, sino tratar de arreglar la situación de algo que queda en el tintero".Agregó que no se pudo convencer al Congreso Local de que esas 80 hectáreas son parte de Orizaba, pues no quisieron arreglar este tema muy importante para la autoridad municipal, que desea invertir recursos en zonas de Pluviosilla pero que INEGI asegura pertenecen a Ixtaczoquitlán.- Alcalde, ¿y dónde quedó el compromiso que tenía el diputado local Gómez Cazarín para atender el tema, pues incluso en el auditorio Gutiérrez Zamora hizo el compromiso?- De repente cambiaron las cosas y cuando me vuelvo yo candidato a la diputación federal por la alianza PAN-PRI-PRD, todo mundo se volteó y nadie me saluda del Congreso Local. Entonces es lamentable que en lugar de ver por la población, estén viendo y politizado los temas.En referencia al cierre de la administración municipal, dijo que va bien la entrega- recepción y es que dijo que hace cuatro años le tocó a Juan Manuel Diez Francos entregarle la faceta y ahora será al revés."Tenemos prácticamente todo en orden, la Contraloría está haciendo todos los formatos adecuadamente y vamos bien".