Congreso insta a ASF y ORFIS a investigar contrato de torres de vigilancia, en Córdoba

De manera independiente, los diputados Rubén Ríos Uribe y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos exigieron que la alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero, informe sobre los procesos de licitación, compra y construcción de las torres de seguridad en ese municipio que fueron atacadas durante el fin de semana pasado y no resistieron el embate de la delincuencia con saldo de 2 elementos fallecidos.



El primero fue el diputado Rubén Ríos Uribe que presentó un anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS)y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que investigue la adquisición de las torres de seguridad que tuvieron un costo de 7.5 millones de pesos.



Lo anterior, luego de que las estructuras no resistieron el embate de la agresión y, por el contrario, su fragilidad abonó para que al menos dos policías perdieran la vida durante el enfrentamiento armado que se registró en ese municipio.



“Exhorto al Órgano de Fiscalización Superior y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar a fondo la adquisición las torres de seguridad del Ayuntamiento de Córdoba que resultaron ineficaces para su tarea y que se deslinde la responsabilidad a que haya lugar”.



Demandó además dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que dijo se trata de un caso de “traición” a la confianza popular que no debe quedar en total impunidad.



“Hay casos en que la corrupción resulta tan evidente que no puede tener otra explicación que la mala fe de quienes lo pusieron en práctica; hay veces que la corruptela no admite ninguna duda razonable, ni de un error en la percepción de quien la advierte o una explicación inocente de quien ha quedado al descubierto”.



El diputado indicó que la inseguridad pública ha sido una lacra que ha lastimado a la sociedad, porque ha “cortado de tajo vidas”, desgarrando familias y trastocando el estilo de vida de gente de bien, y que el “miedo ha sustituido a la confianza”.



“No se entiende que el compromiso de restituir La Paz en Veracruz se vea comprometo por unas cuantas monedas mal habidas en el bolsillo de los responsables de velar por la seguridad”.



A este anteproyecto se sumaron los diputados integrantes de las bancadas “Del lado correcto de la Historia”, MORENA y PRI-PVEM.



Por su parte, el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos señaló que ante la aparente facilidad con la que los proyectiles atravesaron la torre y dieron muerte a dos elementos policiacos, que cumplían con las labores propias de su deber, es urgente que la alcaldesa Leticia López Landeros dé a conocer los procesos licitatorios, el costo y los materiales de construcción con que se realizaron las torres.



“Considero que el uso de una torre como esa implica que tienen que contener los disparos de armas no convencionales o que son de uso exclusivo del Ejército. Exijo que la alcaldesa de Córdoba, Leticia López informe a la ciudadanía cómo fue que su administración adquirió las torres, cuánto costaron, con qué materiales se construyeron y las características del equipo de vigilancia”.



Dijo que la alcaldesa y la Tesorería municipal deben otorgar la información con relación a la compra de torres, a quienes se les compró y el esquema de adquisición.



“Tenemos que saberlo en virtud de que no debe perderse de vista que en el ataque de dicha Torre murieron dos personas que enlutaron a dos familias que hoy exigen justicia. No podemos dejar de considerar que las fuerzas de seguridad sigan expuestas a otro ataque similar como el del pasado sábado”.



Señaló que las torres y todas las instalaciones de seguridad deben ser un sitio de privilegio para otorgar seguridad, vigilancia y un espacio que le permita a los policías resguardase ante un ataque directo y contraatacar a los delincuentes,



“De no ser así la propia torre se convierte en un espacio vulnerable a los ocupantes”, señaló.