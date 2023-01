Congreso intentará poner orden en Alcaldía de Sayula de Alemán

La presidenta de la mesa directiva del Congreso Local, Margarita Corro Mendoza, señaló que tanto la alcaldesa de Sayula de Alemán como el Síndico y los cuatro regidores de ese lugar han incurrido en arbitrariedades y delitos, por lo que se les hará un llamado al orden.“Principalmente el que el síndico, sin atribución, haya nombrado presidente sustituto, por favor, desde allí están mal”, expresó.Agregó que la Alcaldesa no trabaja porque no la dejan entrar, pero esa situación se tiene que resolver, porque es injusto que la gente pague las consecuencias de esa mala relación entre los ediles.Mencionó que es raro que luego de que la Alcaldesa y el Síndico anduvieron juntos en campaña ahora se enfrenten, pero lo mismo se ha visto en Ixhuatlán del Café y en otros municipios de la entidad.Recordó que cuando estuvo como presidente de la Comisión de Gobernación atendió a 30 municipios por diferencias entre sus ediles y dejó pendientes otros 30, que tendrá que atender quien quedó al frente de dicha comisión.Corro Mendoza señaló que entre los ediles se observa mucho desconocimiento de la Ley Orgánica del Municipio Libre y por eso se toman atribuciones que no les competen y se dan problemas.