Congreso morenista de Veracruz nunca trabajó por sector LGBT, critican

Integrantes de la comunidad LGBT aseguraron que la legislatura actual pasará a la historia como ignorante y acéfala en acciones por derechos humanos al no lograr en 2020 alguna ley a favor del sector.



"Preocupante es que ni siquiera se haya aprobado alguna ley en el 2020 a favor de la comunidad, nos regalaron el concubinato pero realmente es algo que ya debieron haber trabajado los legisladores y no lo hicieron".



"Vemos difícil que en este 2021 hagan algo, al menos esta Legislatura que pasará como ignorante y acéfala", dijo el activista Luis Giovanni Pérez, presidente del colectivo Ambientales y Diversidad Sexual de Coatzacoalcos.



Aunado a ello, recriminó que el año pasado hubo más de 26 crímenes de odio, principalmente en el sur de Veracruz y no han sido esclarecidos.



Expuso que pese a que hay acercamiento con las autoridades de la Fiscalía General del Estado, no se logran ver resultado ya que los casos siguen sin resolverse.



“Lamentablemente, el 2020 fue un año terrible para la comunidad LGBT, ya que hubo más de 26 asesinatos a personas de la comunidad y el sur del estado de Veracruz fue uno de los primeros lugares, pensamos que con la pandemia las cosas se calmarían pero no fue así, nos preocupa que todavía no se avance en estos casos”, dijo.



Aunque no precisó nombres, expresó que incluso han recibido discursos de odio por parte de los mismos diputados, quienes se dejan llevar por los grupos religiosos.



“A mí lo que me sorprende es que se fomentó el discurso de odio y está en grabaciones donde llamaban aberración a las personas de la comunidad LGBT, es increíble que no se tomen cartas en el asunto, sigue la impunidad y por ahí vamos a tener participación de la comunidad a nivel nacional”, dijo.



Finalmente, indicó que siguen a la espera de resultados, ya que hasta el momento no han notado cambios en el gobierno actual.



“Seguimos esperando cambios, no hemos visto nada, queremos que ya cambien esas cosas, sabemos que vienen elecciones y nosotros siempre somos como que el botín, nos hablan, nos ofrecen, nos piden pero a la mera hora no pasa nada”, agregó.