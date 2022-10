Congreso pone la lupa sobre Alcaldesa morenista de San Andrés Tuxtla

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró que no hay ruptura con la Alcaldesa de San Andrés Tuxtla, la también morenista María Elena Solana.Sin embargo, ello no implicará que vaya a estar exenta de que se le supervisen las cuentas públicas como debe ser, pues afirmó “no somos tapadera de nadie”.En entrevista, el legislador sostuvo que las irregularidades que rodean a esa administración son diversas, entre ellas una pista que en menos de un año prácticamente es inexistente debido al deterioro que presenta.Acusó que la Alcaldesa mantiene en su gobierno a extrabajadores de la administración pasada “que son los que están bloqueando para que no se observen bien las cuentas”.“Ella sabe que yo no me presto a ninguna acción que vaya en contra del pueblo. Está el jefe de obras públicas, era el jefe de obras públicas en el gobierno pasado y ahorita también es el jefe”, acusó.Dijo también que este y otros funcionarios pretendieron bloquear el trabajo de auditoría al desempeño actual en el municipio, de ahí que por ello el Congreso del Estado intervino.“Por eso lo hicimos, no por alguna ruptura con la Alcaldesa”.También se refirió a un audio que circuló vía redes sociales donde presuntamente Gómez Cazarín acusa la intromisión del hijo del edil Ricardo Rubio Solana, mismo que estaría provocando el incumplimiento de acuerdos sobre las obras que se llevarían a cabo en aquel municipio.Al respecto, aseguró que el audio es falso.“Por mucho que quieran imitar mi voz no les va a dar y si les da miedo que estén supervisando las cuentas como debe de ser, no nos vamos a parar”, concluyó.