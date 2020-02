Congreso prevé remover a Alcalde de Actopan; Regidor del Verde lo supliría

Ante los indicios objetivos y claros de corrupción que hay en el Ayuntamiento de Actopan, es probable que proceda la suspensión y revocación del mandato de José Paulino Domínguez Sánchez y de Lucero Jazmín Palmeros Barradas, alcalde y síndica, respectivamente, adelantó el diputado por el PRI, Jorge Moreno Salinas.



El Secretario del Congreso del Estado expuso que el procedimiento probable para sustituir a los hasta ahora servidores públicos es el figura de la prelación, es decir, el corrimiento de las posiciones de los ediles, “ya que no todos tienen señalamientos de corrupción, por eso se contempla que sean los propios que ya están”.



Uno de los supuestos es que Adán Soto Vargas, regidor primero por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) asumiría la función de Alcalde y el suplente la titularidad de esa Regiduría; mientras Eduardo Carranza Barradas, regidor segundo por Movimiento Ciudadano (MC), podría ocupar la Sindicatura y su suplente, la titularidad de la Regiduría Segunda.



Cabe mencionar que el artículo 134 de la Ley Orgánica del Municipio Libre señala que si el Congreso del Estado acuerda suspender o revocar el mandato de algún miembro del Ayuntamiento, la resolución que la contenga ordenará que se llame al suplente, que se tome y asuma el cargo, en los términos de esta Ley.



Al respecto, Moreno Salinas, cuestionado en el sentido de que se llamará a los suplentes, respondió:



“O gente que integra actualmente el Cabildo, esa es la figura que se está previendo. Los propios a los que les corresponda, por corrimiento, que ellos mismos ocupen el espacio de la autoridad municipal (…), al parecer hay indicios de que cometieron actos de corrupción”.



Sin embargo, subrayó que se analizarán los supuestos que contempla la Ley, es decir, los suplentes, los regidores o un Concejo Municipal, sin embargo, insistió que es viable la figura del corrimiento.



Aunque descartó la instalación de un Concejo Municipal, ya que este se instala cuando se hubiere declarado la creación o desaparición de un Ayuntamiento; se presentare la renuncia o falta absoluta de la mayoría de los ediles, si conforme a la ley no procediere que entraren en funciones los suplentes; o si no se hubiere hecho la declaración de validez respectiva el día último del mes de diciembre inmediato a la elección de los Ayuntamientos.



El legislador rechazó que el caso del Ayuntamiento de Actopan se haya politizado, pues aseveró que la corrupción no es cuestión de partidos, “el que es ladrón, es ladrón, es cuestión de honestidad y el que infrinja la Ley, tiene que pagar.



Hay que recordar que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó al Congreso del Estado la suspensión y revocación del mandato de ambos servidores públicos, pues se les investiga por tener aviadores en la nómina, por lo que se inició el proceso de desafuero en su contra.