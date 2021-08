Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas deja el OPLE Veracruz

El consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, dejará su lugar en la mesa de la “herradura de la democracia” veracruzana el próximo 4 de septiembre, el cual ocupó durante los últimos seis años.



Orgulloso de pertenecer a la comunidad LGBTTTIQ+, lo cual reconoció públicamente el pasado 27 de julio en una sesión plenaria, Vázquez Barajas llegó al ente comicial estatal el 3 de septiembre de 2015, luego de que un día antes lo designaran los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE).



Junto con el consejero presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, son los únicos de los siete que renovaron al extinto Instituto Electoral Veracruzano (IEV), que aún permanecen en el encargo; aunque al titular del OPLE aún le queda un año.



Y es que en 2017, Jorge Alberto Hernández Hernández fue destituido por incurrir en faltas graves; en 2018, Julia Hernández García y Iván Tenorio Hernández, concluyeron su periodo de tres años; en 2019, Eva Barrientos Zepeda fue elegida magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en 2020, Tania Celina Vásquez Muñoz, asumió la magistratura en el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).



Actualmente, el INE lleva a cabo el proceso para elegir al sucesor o sucesora de Juan Manuel Vázquez, nombre que deberá conocerse a más tardar el 29 de octubre próximo.



Durante su paso por el órgano electoral estatal, ha sido titular de importantes comisiones del Consejo General, como la de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos, Programa de Resultados Electorales Preliminares, Igualdad y No discriminación.



Es abogado de profesión y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid; en Alta Dirección Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.



Además de consejero del OPLE Veracruz, se desempeñó en distintos cargos en el otrora Instituto Federal Electoral (IFE); asimismo, como asesor de consejero del INE y del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), y catedrático de las Universidades del Valle de México (UVM), y de Xalapa (UX).



En sus seis años como integrante del OPLE, el experto en asuntos de Gobierno (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y Políticas Públicas del Estado Mexicano, ha sido sometido a varios procedimientos de remoción, de los cuales dos ya han sido desechados y tres más continúan en substanciación (aunque ya esté con un pie fuera del organismo).



El más reciente fue resultado el pasado 11 de agosto, luego de que en junio de 2020, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo acusara de “una intromisión en la vida interna de los institutos políticos, atenta contra la independencia e imparcialidad de su función, así como contra la autonomía del OPLE”.



Toda vez que en una entrevista periodística confesó públicamente alentar a los integrantes del Congreso del Estado, a que realizaran la aprobación de reformas constitucionales para impedir la revocación de mandato, desaparecer consejeros municipales y OPLEs, así como reducir el financiamiento público de los partidos políticos con un recorte del 50% de las prerrogativas.



El día de la discusión del proyecto, fue duramente criticado por la consejera del INE, Dania Ravel, quien lo calificó como incongruente por proponer la desaparición de los institutos comiciales locales y estar recibiendo un salario por pertenecer a uno de ellos.



Apuntó que señaló que si desde su tesis de maestría proponía esta idea, lo correcto era que ni siquiera se hubiese postulado para ser consejero en el OPLE Veracruz, y que lo más acertado era que hubiese renunciado ya.



Ante ello, Vázquez Barajas denunció que desde junio de 2019, ha sido objeto de violencia política en su contra y se ha afectado su dignidad humana.



"Lamento mucho la postura de quienes te señalan o te etiquetan como 'no demócrata' por el solo hecho de no coincidir en una propuesta o en una idea. Respeto las ideas y opiniones de los demás, yo tengo la propia, ni mejor ni peor, solo una más", sostuvo en un mensaje en su perfil de Twitter.



Aunque en cuatro días dejará vacía su oficina, todavía estará en el escrutinio del INE, quien analiza tres procedimientos más de remoción que lo involucran directamente.



Uno promovido por Rubén Ríos Uribe, ex aspirante a la candidatura morenista a la Alcaldía de Córdoba, quien denunció a seis de los siete consejeros (exceptuó a la recién nombrada Maty Lezama Martínez), por acciones y omisiones que presuponen el inadecuado y negligente ejercicio de la función electoral.



Otro más, presentado por el ciudadano Rubén Acevedo Velázquez en contra de los miembros la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz (Roberto López Pérez, María de Lourdes Fernández Martínez y Juan Manuel Vázquez Barajas), a quienes señaló del presunto retraso en la sustanciación de los procedimientos especiales sancionadores (PES).



Y el último, presentado por el partido político local “¡Podemos!”, en contra de los siete integrantes del instituto electoral veracruzano (Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla), por “diversas irregularidades en el registro y aprobación de las candidaturas en el proceso electoral 2020- 2021, así como en la integración de los consejos distritales y municipales".