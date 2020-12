Consejeros del OPLE ganaron este año más que el Gobernador de Veracruz

Este año que está por concluir, nuevamente los consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) rebasaron el tope máximo salarial que deben percibir los servidores públicos estatales.



La Constitución Política de Veracruz señala que ningún servidor público puede ganar más de lo que percibe el Gobernador del Estado, que este año tuvo un salario mensual de 58 mil pesos; sin embargo, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se reporta que el salario neto mensual de los consejeros del OPLE es de 92 mil 947 pesos.



Aunado a ello, recibieron dos primas vacacionales (semestral) por 37 mil 757.32 pesos y una ayuda mensual de despensa por mil 200 pesos.



En la PNT aún no se reporta el estímulo anual al servicio público ni la percepción por concepto de aguinaldo de este 2020, sin embargo, la misma plataforma señala que en el 2019, cada uno de los consejeros recibió 329 mil 791 por aguinaldo.



En el 2020, por ser año no electoral, los consejeros no recibieron el bono por disponibilidad durante el proceso electoral.



Aunque este año, el salario de los consejeros disminuyó 13 mil 614 pesos con relación al del año anterior, en el cual reportaron una percepción salarial mensual de 106 mil 561 pesos.



Además de haber recibido un estímulo anual al servicio público de 54 mil 415.55 pesos y dos primas vacacionales de 39 mil 763.24.