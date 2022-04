Consejo de Economía coordinará a municipios del Corredor Interoceánico

Un total de 25 municipios del sur de Veracruz participan en los trabajos de coordinación del proyecto del Corredor Interoceánico, de ahí que este martes se instaló el Consejo de Economía de la Región Olmeca.Este Consejo busca coordinar a las empresas, el sector académico y los Gobiernos Municipales con el proyecto del Istmo de Tehuantepec y es el alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, quien liderará los trabajos.Al respecto, el director de Desarrollo Económico Municipal, Carlos de Jesús Mendoza Chesty, abundó que este Consejo tendrá la facultad de convocar a los diferentes presidentes y trabajar en conjunto para impulsar diferentes proyectos en la región."Este Consejo es con la intención de ver todos los procesos que tenemos que empezar a hacer en esta administración con el Corredor Interóceanico, la región olmeca incluye 25 municipios y esperemos que salgan buenos proyectos, tenemos representantes de CANACINTRA y AIEVAC que son industriales. Creo que es importante porque nosotros somos la cabeza principal y podremos convocar a los diferentes presidentes y trabajar en conjunto con ellos para que los diferentes proyectos de la región tengan una coordinación importante", dijo.Explicó que hay diferentes involucrados en el tema del Corredor Interóceanico y será poco a poco como se verá el desarrollo de los proyectos."Hay diferentes partes involucradas y van llegando las cosas a diferente tiempo y poco a poco podemos ver cómo se va desarrollando todo, cómo se complementa, quizá no ha llegado el momento de darle una máxima difusión pero he visto a nivel federal importantes momentos de difusión, tanto del Corredor como lo que se hace en el ferrocarril, los polos de desarrollo, etcétera", indicó.De las navieras, explicó que son parte importante del corredor pero por el momento no forman parte del Comité, añadió que hay varios proyectos que se harán en la zona que las incluirá pero por el momento no.