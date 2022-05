Consejo de Turismo, Cultura y Deporte, creatividad ante la crisis que causó la pandemia

Nuestro país fue otro de los que resintieron económicamente a la pandemia. De manera singular, en Xalapa los ciudadanos se organizaron para enfrentar esta crisis con acciones creativa. Es así como surge el Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de Veracruz. A siete meses de su creación entrevistamos a su presidente, Mauricio Cuevas Gayosso.“Cuando nace el Consejo era muy claro que no fue la conjunción de personas, sino establecer una agenda que pusiera en acción diversas actividades en varios ámbitos: deportivo, gastronómico, turístico. Con mucho trabajo contamos con el invaluable apoyo del sector privado, hemos realizado actividades como la subasta de pinturas y esculturas en la Expo Venta desarrollada en un ambiente ameno, campestre, en un jardín, hermoso espacio abierto gracias a Humberto Vicuña Beaumont. Se logró una muestra gastronómica de restaurantes de la ciudad, la participación artística del Ensamble de Arpas del maestro Alberto de la Rosa, degustación de vinos y café. Contamos con más de 40 expositores, artistas plásticos que enriquecieron la subasta de obras de creadores que viven en Xalapa”.“A siete meses de creación del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de Veracruz, hemos crecido en número de consejeros, se han sumado personas valiosas, como la escultora Edith Vásquez de Berlín, escultora excepcional que ha presentado su trabajo en varias partes del mundo. Mario Celis, deportista en activo que es toda una figura, una institución, los más grandes atletas veracruzanos han sido entrenados por él; así como el empresario David Stivalet Collinot, destacado personaje, que al integrarse enriquece al Consejo de manera importante”.“Lo interesante es que iniciamos nuestra agenda de trabajo con esa subasta de arte, que vinculó a los artistas locales, con la sociedad en general, con empresarios, con medios de comunicación. Gente conocedora, profesional como lo son Alejandro Mariano y Garcés Venerozzo, puntos claves en la realización de esta muestra plástica que ahora planeamos repetirla en el puerto de Veracruz”.“Nuestro segundo evento fue Carrera Libertad en Movimiento, de 3, 5 y 10 kilómetros, realizada en Xalapa y Coatepec, con gran éxito, cumplimos como Consejo con todo lo ofrecido, se regaló un pequeño auto compacto, además de una bolsa garantizada por 19 mil pesos. Fueron premios muy atractivos para los participantes. Son eventos que se van sembrando, que son su primera vez, que pretendemos, año con año, realizarlos”.“‘Mide y Márcate’ fue el evento deportivo que puso a vibrar al Estadio Xalapeño, después de seis años que no se usó, que por pandemia quedó abandonado. Emotivo momento cuando se encendió el pebetero. Tuvimos 317 participantes, provenientes de Guadalajara, de la Ciudad de México, del Estado de Morelos, del puerto de Veracruz, de varios municipios veracruzanos. Tuvimos competidores de atletismo en pista, campo, jabalina, salto de altura. Deportistas participantes propiciaron una derrama económica, hubo ocupación hotelera, asistencia a los restaurantes”.“Con el valioso apoyo de la regidora novena, Minerva Salcedo Baca, contamos con la mano de obra otorgada por el municipio, tuvimos el respaldo de la empresa COMEX, que brindó toda la pintura necesaria para pintar una parte de la maltratada fachada del Estadio Xalapeño, que no contó con el debido mantenimiento y se veía abandonada, fueron demasiados metros de pintura, suficiente para cambiar su imagen”.“Casas Carpín rehabilitó los baños del Estadio, por su abandono, por estar cerrados, se averiaron los techos, los baños, las instalaciones en general, parecería simple pero es complejo que el sector privado entre a apoyar al Gobierno. En este caso es un inmueble visualizado como algo que pertenece a todos los veracruzanos. Su rehabilitación es un ejemplo del cómo se pueden hacer las cosas. Valiosos los patrocinios de FASTI, VIVE, Grupo Ferche, cuya aportación para apoyar a rehabilitar el Estadio Xalapeño ‘Heriberto Jara’, fue valioso. Hasta lograr que el Estadio quede flamante, como lo merece”.“Importante destacar que Educación Física del Gobierno del Estado, de la SEV, brindó todas las facilidades para efectuar el equipamiento para estos trabajos. ¿De qué hablamos al mencionar estos logros? Que esto nos da la idea del por qué nace el Consejo, que es la suma de esfuerzos que desde la sociedad civil, del sector privado, se puede trabajar de la mano del Gobierno”.“Un sueño cumplido fue lo realizado en la ciudad de México. 'Veracruz en San Lázaro, esplendor del Golfo de México'. Así se llamó el programa que el Consejo, de la mano de las autoridades, quería mostrar a los medios internacionales y nacionales, presentar un pedacito de lo que es Veracruz al mundo, a través de sus danzas, su gastronomía, de sus productos, así como el reconocimiento a todos aquellos hombres y mujeres que han sido esenciales dentro del arte y la cultura, para preservar y fomentar a la cultura veracruzana, personas cuyo trabajo callado permitió que haya trascendido. Todo esto se logró al trabajar conjuntamente con el diputado Sergio Gutiérrez Luna”.“Presentamos una estampa jarocha con 300 bailarines en la explanada del San Lázaro. Fue emocionante ver a diputados de todas las bancadas conviviendo sin distinciones. Valiosa la participación de la Universidad Veracruzana que se sumó a la celebración con la participación del maestro Alberto de la Rosa y el grupo Tlen Huicani. Fueron escasos tres días en los que tuvimos la oportunidad de compartir en la Capital de la República lo que es Veracruz. Eso es sólo el inicio de lo que vamos a seguir haciendo”.“Esto es lo que ha hecho el Consejo. Trabajo hecho con recursos generados del sector privado, con recursos de algunos consejeros, pues estamos convencidos de que debemos trabajar, a veces la autoridad está rebasada en acciones, a veces, no siempre pero es entonces cuando es oportuno realizar acciones concretas de la mano del sector privado”.