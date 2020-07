Consejo Técnico Escolar en Veracruz será virtual, informa SEV

Los docentes de educación básica de Veracruz accederán al Consejo Técnico Escolar (CTE), de manera virtual y no presencial, ante la situación de la pandemia por el Coronavirus que mantiene a Veracruz aún en semáforo rojo.



El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García adelantó lo anterior y puntualizó que la fecha para la realización de los CTE es del 20 al 30 de julio.



El objetivo es el que promuevan los planes y estrategias de trabajo, pues son ellos los que enfrentan la problemática al momento de impartir las clases.



“Van a ser como tal Consejos, los CTE, los vamos a llevar a efecto virtuales, que son el 20 al 30 de julio y esteremos como tal trabajando y de igual manera como hemos visto con los maestros, los cuales nos vayan diciendo cuáles serán las estrategias, porque al final ellos son los actores educativos en la escuela y que nos digan cómo será aplicada la estrategia”, puntualizó.



Y es que reconoció que, a diferencia de otras entidades del país, el caso de Veracruz es diferente pues existen en algunas comunidades las escuelas “multigrado”, donde un maestro imparte las clases de primero a sexto lo que dificulta un retorno escalonado.



“Nosotros no podemos decir una estrategia homogénea, porque las condiciones de Veracruz son totalmente distintas, tenemos escuelas multigrado en las cuales no hay ningún contacto en la localidad o municipio, en tanto no podríamos hablar de escalonado en un lugar en donde un docente atiende a los seis grados, por eso es que vamos poco a poco viendo la situación de semáforo en las diferentes localidades y municipios y será lo que estaremos trabajando también en el Consejo Técnico”, expuso.



Asimismo, insistió en que la fecha planteada para el retorno a la actividad es el 10 de agosto, así sea de manera presencial o virtual de acuerdo a la situación de la semaforización que esté vigente en ese momento en la entidad por lo que será el Consejo Estatal de Salud (COESA), quien determinará para que la SEV tome una determinación.



En tanto, reiteró que de iniciar el próximo ciclo escolar a distancia se contará con los cuadernillos de trabajo para las zonas donde no hay internet, no llega la radio o la señal de televisión.



Para finalizar, Escobar García adelantó que se utilizará la radio para hacer llegar los contenidos educativos, además de la Televisión y las diversas plataformas virtuales de la SEV.