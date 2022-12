Consejo UV presiona al Rector: Exigirán a la 4T presupuesto de Ley

Al exhibir que desde 2020 el Gobierno del Estado no cumple con el presupuesto de Ley que debe recibir la Universidad Veracruzana (UV), el Consejo Universitario General votó a favor de exigir a las autoridades que cumplan con el 4 por ciento del “presupuesto total de Gobierno” que la UV ya debería recibir.Además, avalaron “mantener por ahora la perspectiva” de que en 2023 el Gobierno se compromete a entregar 250 millones de pesos a la Universidad.Este lunes, en sesión del Consejo, el rector Martín Aguilar Sánchez reveló que esa es la cifra que la administración de Cuitláhuac García Jiménez pretende otorgar a la institución el próximo año ante la imposibilidad de cumplir con el presupuesto de Ley.Exhibió que para 2023, la UV espera que el Gobierno estatal otorgue 4 mil 64 millones de pesos, sin embargo, proyectan asignarles sólo 3 mil 64 millones 400 mil pesos, aumento de apenas un millón de pesos respecto a este 2022, como ha ocurrido desde 2020.Es decir, Aguilar Sánchez señaló que desde hace dos años el Gobierno ha cumplido con la progresividad “pero no gradualidad” pues sólo ha asignado aumentos de un millón de pesos anualmente, no lo que por Ley corresponde.Por ello, ante presiones del la comunidad académica y estudiantil parte del Consejo Universitario, se aprobó:“Exigir en nuestra legal y legítima demanda de que el Gobierno del Estado cumpla con lo establecido en la Constitución y asigne a la Universidad Veracruzana el 4% del presupuesto total de Gobierno, intesificando el diálogo y las negociaciones con el mismo para poder alcanzar diochjo porcentaje”.Además, “mantener por ahora la perspectiva de que este 2023, mediante la firma de un convenio el Gobierno del Estado le entregue a la UV 250 millones de pesos para atender proyectos estratégicos como recurso extraordinario”.Cabe destacar que durante la sesión, la comunidad universitaria presionó al Rector para “mostrar el músculo”, advirtiendo que el Congreso del Estado bien podría reformar la ley para eliminar la autonomía presupuestal de la UV.“Hagamos un posicionamiento de apoyo, entrega total de los recursos”, “Que se sacrifique a la Universidad me parece inadecuado”, “La comunidad está dispuesta a marchar, somos expertos en eso”, fueron algunos de los comentarios.Incluso, le plantearon corregir el texto de la propuesta que originalmente había presentado para “no verse débil”.