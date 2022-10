Conservadores se enojan de que jóvenes compren caguamas con sus becas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que algunos de sus opositores conservadores se enojan y critican de que se den apoyos a campesinos por medio del programa Sembrando Vida o becas a estudiantes "ninis" y que estos las utilicen para comprar sus caguamas, es porque tienen una mentalidad conservadora de hacendado porfirista.En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal acusó que sus adversarios tienen la idea de que el pueblo es flojo y que si hay pobreza es que la gente no trabaja, lo cual, señaló, es completamente falso.“Se enojan algunos de porque se dan las becas, que los muchachos utilizan el dinero para tomar sus caguamas, que son unos flojos, ninis, que por qué se ayuda a los campesinos flojos con el Sembrando Vida. No saben primero que por el pueblo de México es muy trabajador, eso no lo aceptan porque tienen una mentalidad conservadora, de hacendados porfiristas.“Tienen la idea de que el pueblo es flojo y que si hay pobreza es que la gente no trabaja y eso es complemente falso y el mejor ejemplo son los migrantes, como se van y hay oportunidades y nos envían 60 mil millones de dólares. Si el pueblos de México fuera flojo, indolente no saldría adelante en ninguna parte”, dijo.