Considera investigador que reabrir escuelas no es prioridad de autoridades ni sociedad

Persiste desinterés conjunto de la autoridad educativa, docentes y padres de familia por reabrir las escuelas, actualmente cerradas por las medidas contra la enfermedad del SARS-Cov2, consideró el académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Golfo, Felipe José Hevia de la Jara.



“Hay un problema y preocupa tanto como el sanitario y no parece ser una prioridad gubernamental -el regreso a clases- ni social”.



Desde su punto de vista, ni docentes, ni autoridades, ni los padres de familia consideran “urgente” volver a clases y alertó que en casa existe el riesgo de un aprendizaje más lento a comparación de las aulas.



“Casi casi se da el año por perdido y ahí vamos a tener un abandono de facto, de personas que no se van a volver a inscribir, o de personas que se inscribieron pero que no tienen contacto con sus profesores”.



Y advirtió que por experiencia, vio casos de estudiantes que avanzan poco en el aprendizaje o que dedican poco tiempo a la escuela.



“Otro dato que nos preocupa tanto como el otro es que muchos familiares están decidiendo no acompañar a sus hijos en este proceso y hemos visto muchísimo aumento de niños acompañando a los papás, o en trabajos eventuales y que van dejando poco a poco esto (la educación)”.



Admitió que ha visto resistencia de los padres y madres de familia para asesorar y compartir con los niños y niñas el proceso de enseñanza.



En tanto, en países de Europa y África, la prioridad número uno consistió en mantener a los niños en la escuela.



“Toda la política sanitaria se hizo en que las escuelas se mantuvieran abiertas, tanto por razones educativas como en términos de orden social”.



Esto permitiría a las y los cuidadores de los estudiantes retomar las actividades y que estos cuenten con un espacio seguro para estar.



“Y en México los datos disponibles pareciera que ni los papás, ni los docentes ni las autoridades están convencidos que la situación sanitaria permita llevar a los niños a la escuela pero no se está haciendo lo necesario para poner en primer lugar en la agenda que las aperturas de las escuelas sea algo prioritario”.



Esta prioridad debe ser tanta como la apertura de restaurantes, gimnasios o discotecas por parte las autoridades.