El debate que se está dando alrededor de la diputada trans María Clemente García, debido a que subió a su Twitter videos con sexo explícito y ha declarado que su actividad es ser trabajadora sexual es “moralino”, consideró Jairo Guarneros Sosa, asesor del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli.En entrevista fue claro al decir que si a ella no le causa problema este Twitter donde subió un video con escenas de sexo explícito, entonces a los demás no debe causarles problemas.Incluso citó Guarneros Sosa que, al final dicha plataforma o red social Twitter tiene que ser manejado por personas adultas, “malo sería que niños y niñas tengan Twitter y tengan acceso a este tipo de material, que no es por el material mismo, porque no le llamo pornografía sino sexo explícito, sino porque no sirve para una educación sexual”.Añadió que la diputada trans tiene razón y está completamente de acuerdo con ella, pues el trabajo sexual es una actividad como cualquiera otra, incluso protegida por el 5 Constitucional.“Como ella señala: los otros diputados tienen otros oficios y aun siendo legisladores también ejercen sus oficios como ella lo hace”.