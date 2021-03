Constata Derechos Humanos acoso laboral contra trabajadora de SEV

Personal de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ejerció acoso laboral en contra de una trabajadora de la Delegación Regional de la dependencia, en el municipio de Veracruz.



Los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2019, cuando la afectada denunció que durante ese periodo no recibió ninguna encomienda o responsabilidad de parte de sus jefes inmediatos.



Dicho “congelamiento” lo catalogó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) como “acoso laboral”; al emitir la recomendación número 6 de 2021.



En ese sentido, la afectada indicó que el 13 de febrero, la Delegada Regional de la Secretaría le notificó su cambio del Departamento de Comunicación al de Estadística, dentro de la misma delegación.



A partir de entonces, salvo una tarea encomendada en febrero de 2019, la quejosa no recibió ninguna orden de trabajo dentro de la citada dependencia.



En el informe de Derechos Humanos, los jefes de área de la Secretaría expresaron “desconfianza y desacuerdo por diversos motivos” en recibir a la denunciante en sus áreas.



La CEDH recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la exclusión total en la realización de cualquier labor asignada a un trabajador reúne los extremos que componen el hostigamiento laboral, pues excluye a la víctima de la organización, la invisibiliza y pretende reducir su valor o utilidad, ocasionando afectaciones emocionales e intelectuales.



La Comisión a la vez instruye al secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, no sólo gestionar atención psicológica especializada sino a la vez otorgar una justa compensación a la víctima de acoso por las violaciones a sus derechos humanos.



Además de instruir el inicio de una investigación interna, diligente, imparcial y exhaustiva con la finalidad de determinar la responsabilidad administrativa individual de quienes incurrieron en las violaciones acreditadas.



A la vez, la CEDH urge a que la SEV implemente con inmediatez la capacitación de los servidores públicos involucrados en materia del derecho a la integridad personal y en la erradicación de actos que constituyan acoso laboral, de acuerdo con el contenido de esta Recomendación y demás instrumentos legales nacionales e internacionales en la materia.