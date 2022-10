Sindicatos de transportistas de carga se manifestaron contra la empresa cervecera Constellation Brands y exigieron ser tomados en cuenta en la construcción de sus nuevas instalaciones en la comunidad de Vargas, en la ciudad de Veracruz.Acusaron que traen mano de obra extrajera y ellos son relegados, situación diferente a lo que habían prometido.Integrantes de la CROC, ASTRAV, CNOP y otros sindicatos se congregaron este jueves con cerca de 100 vehículos de carga afuera de las oficinas de la cervecera.Previamente, avanzaron a bordo de sus vehículos sobre la carretera Veracruz-Xalapa.El secretario general de Construcción de la Asociación Sindical de Trabajadores Veracruzanos (ASTRAV), José Alberto Carrión Ruiz, señaló que en Veracruz hay sindicatos legalmente constituidos y con la capacidad de llevar a cabo dichos trabajos, por lo que advirtió que no dejarán que foráneos o representantes que se ostentan como dirigentes los dejen sin trabajo.“Tenemos el personal capacitado y las unidades concesionadas que ellos requieran para el desarrollo de su proyecto, ya sea pipas, transporte de personal, todo para los diferentes trabajos que ellos van a construir en la planta. No dejaremos que sindicatos o personas como Nacho Vázquez, de la CTM Estatal, quieran administrar lo que no les corresponde”, expuso.Los transportistas advirtieron en Veracruz el sindicalismo se encuentra unido y defenderán el trabajo de la manera que sea.También protestaron trabajadores de CRT, la FATEV y el Sindicato 28 de Enero, entre otros.