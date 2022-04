La empresa cervecera Constellation Brands, que se instalará en la localidad de Vargas en el puerto de Veracruz, no representa riesgo en el suministro de agua para la zona, aseguró la alcaldesa Patricia Lobeira.Afirmó que el agua está garantizada para el municipio, dado que las concesiones ya estaban dadas y adquirieron el predio, además de que la empresa transnacional trae un proyecto sustentable.Recordó que la cervecera generará al menos 2 mil fuentes de empleo y la construcción iniciará en julio de este año.“El tema del agua está garantizado, la verdad es que en el predio ellos ya tienen todas las concesiones de agua, eran concesiones que ya estaban dadas, ellos simplemente las compraron, no requieren más agua. Entonces, quiero dejarle claro a todos los veracruzanos que no se tienen que preocupar en esa zona por el tema de agua, además, como decía yo, es una empresa socialmente responsable, que por cada litro de agua que ellos utilicen, regresan dos a la naturaleza”, dijo.A decir del diputado federal del PAN, Bingen Rementeria Molina, desde hace décadas no se registraba una inversión de esta naturaleza en el puerto de Veracruz.La empresa Constellation Brands había realizado los trámites para asentarse en el norte del país pero por fortuna canceló los permisos y eligió a Veracruz.“Desafortunadamente para ellos, el Gobierno Federal canceló una inversión que ya habían hecho en el norte del país y eso los obliga a buscar un Estado donde tuviera mayor cantidad de agua, en el estado de Veracruz fluyen el 34 por ciento de las aguas del país. Una inversión en Veracruz importantísima, la mayor de los últimos años y en el puerto de Veracruz, hace varias décadas no se hacía una inversión como la de ahorita”, indicó el legislador.Esta empresa estima generará 10 mil empleos de forma indirecta.