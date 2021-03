Construcción de estadio de futbol en Orizaba quedará pendiente; Alcalde culpa a pandemia

Y la promesa de campaña no se cumplió; el estadio que el alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, aseguró que se construiría ya no será una realidad en esta administración. Cuando tocaba puerta por puerta para pedir voto, ese era uno de los proyectos más grandes que, dijo, se harían durante su mandato.



El munícipe responsabilizó a la pandemia y los efectos que este virus ha causado en la economía, así como a las crisis que se viene arrastrando desde hace dos años; por eso no se realizará este estadio que los futbolistas de Orizaba anhelaban.



"Reservaremos el espacio para nuestro estadio de futbol. Debido a la pandemia, a la crisis económica que azota este país en los últimos dos años, no vamos a poder iniciar el estadio pero sí vamos a arrancar el proyecto de la Academia y de los campos de entrenamiento".



Dijo que es un gran avance pero dejó en claro que no habrá estadio; ese tendrá que esperar pues sólo existe en maqueta y así será por tiempo indefinido. "Está programado, también está pensado en hacerse en dos etapas y contempla las tribunas para 20 mil espectadores y para que en el momento en que nosotros, a través de la generación de jugadores de esta academia, logremos tener un equipo de futbol, podamos ser serie de una liga, de la Liga MX, la nacional".



Lo que sí presumió fue que el próximo lunes inicia la construcción de la Ciudad del Futbol, la cual tendrá una academia donde niños se formarán de manera profesional desde los 4 años de edad hasta los 18 años; que contempla 4 aulas, gimnasio, baños y vestidores tanto para hombres como para mujeres, zona de masaje, clínica, área comercial, oficinas, sala de juntas para instructores que estén trabajando en ésta.



También contará con 3 campos de fútbol 7 sintéticos y en las hectáreas posteriores, en el mega campo 2 y 3 y en la parte trasera, cuatro campos de fútbol 11 con pasto natural.