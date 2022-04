Constructora de Torre Centro se niega a pagar daños por casa afectada

Luego de que un experto determinara que los daños a la vivienda que se localiza a un lado de la llamada Torre Centro o “Torre 500” en Veracruz son irreparables, la familia afectada exige que la empresa responsable pague la totalidad de la casa y el terreno, para poder buscar otro lugar donde vivir, aunque ANDLOR S.A. de C.V. se niega.Graciela Pastrana, propietaria de la casa ubicada en José Peña 10, recordó en entrevista que hasta hace dos años, los daños en su vivienda debido a la construcción de la obra que ya ha sido clausurada hasta en tres ocasiones, habían alcanzado hasta el 45 por ciento de la estructura total.Sin embargo, precisó que aunque se había negado a vendérsela a la empresa constructora por el valor sentimental que posee, dicha empresa se hizo responsable de las reparaciones, desde abril de 2020.Pero, meses después los daños crecieron al grado que las paredes que tuvieron que ser cambiadas, también resintieron los trabajos, por lo que tras la opinión de un experto su familia decidió vender la propiedad.“A nosotros nos interesa que nos respondan por los daños que nos ha causado la obra”, señaló tajante la afectada.Explicó que un topógrafo fue el que determinó que mientras la estructura de la Torre Centro siguiera asentándose, los daños continuarían en su vivienda, de ahí que es inviable que pueda seguir siendo habitada.“Nos dijo que era demolición la única solución, porque la Torre se sigue asentando y por ende nos sigue jalando”, señala.Sostuvo que en la opinión de quien realizara el diagnostico estructural a su vivienda, es que deben salirse de la casa lo antes posible, antes de que pueda ocurrir algún hecho lamentable.“Nos dijo que más valor tiene la vida, más que lo sentimental y es lo que decidimos, tratar de llegar a un arreglo con estas personas”, indicó.Agregó que sabedora del riesgo que corre su familia, procedió legalmente contra la empresa para que responda por los daños pero hasta el momento no les dan la cara “y quisieron arreglarse con mi esposo pero le ofrecieron un apartamento”.La mujer criticó que la empresa haya iniciado el proyecto sin prever las posibles afectaciones y ahora quieran obligar a su familia a hacer lo que ellos dicen.Recordó que a principios del año pasado tuvieron una reunión con representantes de la empresa pero sin poder de decisión, de ahí que no han podido negociar el pago de más de 7 millones de pesos que tiene como valor su vivienda.“Pedimos la reparación de los daños con el pago de la casa en cuanto a lo que vale porque en este caso es el valor más el daño que nos causaron. Lo que hemos gastado parece que es en vano”, recriminó.Cabe recordar que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a detener la construcción del edificio que calificó como “feo y horrendo”, acusando que no se debió dar un permiso de construcción así, pues afecta el valor histórico del Zócalo de Veracruz.Y aunque la obra ha sido clausurada hasta en tres ocasiones por la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), esta misma fue la que autorizó los permisos de construcción; posteriormente, los propietarios ganaron un amparo para levantar los sellos de clausura y a decir de Graciela Pastrana, los trabajos interiores continúan.“Más valor tiene la vida, que lo sentimental y es lo que decidimos, tratar de llegar a un arreglo con nuestra casa, no se puede ya habitar”.